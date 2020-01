Forældre rejser stærk kritik af Farum Lilleskole

Mikael Elkan nævner et forældremøde efter skolestart, hvor han var meget overrasket over lærernes måde at håndtere børnene på. "Vi fik at vide, at hvis man lå hen ad stolen, så havde man en hjemmedag. Vi var helt målløse. Jeg talte med flere forældre, der havde den oplevelse, at derfor skal man ikke blive hjemme fra skole. Det ligger så langt fra, hvad en skole skal kunne rumme, men selvom vi sagde noget, så blev vi blot bekræftet i, at børnene kunne sendes hjem," siger han og tilføjer: "Min søn går nu på en anden skole, og der sender de ikke engang børnene ud for døren længere. Det handler i stedet om at skabe gode relationer til børnene," siger han.

Samarbejdet ophører

Ifølge Mikael Elkan oplevede hans søn og andre af børnene ofte skæld ud, og blandt forældrene har der også været stor bekymring for det faglige niveau.

"Skolen solgte sig på at have masser af udeliv, men de har været flere gange på biblioteket for at lære at være stille og en hel dag i skoven for at samle pinde. Det har ikke støttet vores bekymringer for det faglige niveau. Som en anden far udtrykte det: 'det er jo en dag i deres liv, der er gået'."

For Mikael Elkans søn endte det med, at han måtte skifte skole. Det skete efter to møder med skolen, som Mikael Elkan selv havde bedt om.

"Vi er blevet mødt med mangelfuld kommunikation og ved møderne, var der ingen form for dialog. Skolelederen lovede tilmed et referat, som vi aldrig modtog trods flere henvendelser," siger han og tilføjer:

"De mente ikke, at vi havde en fremtid på skolen. Det er ikke, fordi man bliver smidt ud, man får i stedet at vide, at samarbejdet ophører. Det er voldsomt for et barn at skifte skole. Vi fik 14 dage til at finde et alternativ, men det havde vi allerede fundet, da vi kunne se, at det gik den vej."

Mikael Elkan bekymrer sig nu om de børn, som stadig går på skolen:

"Jeg undrer mig over, at så mange børn er gået ud på så kort tid. De forældre, som jeg har talt med, har skiftet, fordi de havde et alternativ. Det synes jeg, at nogen bør reagere på og se nærmere på," siger han.

Skolen modtager 39.711 fra Furesø Kommune per barn, og på en friskole afgør skolen selv, hvilke børn de vil optage. Det koster 1750 kroner om måneden at have et barn på skolen, mens der er søskenderabat for flere børn på skolen.