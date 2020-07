Forældre frygter fremtiden på privat fritidshjem:Vi føler os en lille smule snigløbet

Anna-Sofie Nørgaard, tv, og Ditte Anthonisen mener, at kommunen burde orientere dem om den nye fritidshjemanalyse. Foto: Louise Mørch Vilster

Forældre på det private fritidshjem Fuglsang mener, at kommunen spiller med lukkede kort, efter en ny analyse som skal bruges til at finde besparelser

Furesø Avis - 25. juli 2020
Af Louise Mørch Vilster

I Farum findes der både private og kommunale fritidshjem, og et af de private er Fuglsang, der ligger lige ved Akacietorvet. Her er både forældre og ledelsen bekymret for fremtiden, efter at de har læst en ny økonomisk analyse, der fortæller, at de private tilbud er dyrere end de kommunale fritidshjem. Anna-Sofie Nørgaard og Ditte Anthonisen er begge med i bestyrelsen i Fuglsang, og de er overraskede over, at hverken bestyrelsen eller ledelsen er blevet orienteret om analysen, som blev bestilt af politikerne sidste efterår.

Opdagede tilfældigt Den skal blandt andet bruges som et oplæg til at finde besparelser til årets budgetforhandlingerne i efteråret, da Furesø Kommune skal finde besparelser for 20 millioner kroner på hele det kommunale område. I Fuglsang opdagede de tilfældigvis analysen få dage før, at emnet var på dagsordenen i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

"Det betød, at vi blev indkaldt til et hastebestyrelsesmøde, da der var mindre end en uge til, at politikerne skulle have det op at vende. Vi har lavet gennemarbejdede bemærkninger til hele analysen, men det føltes lidt som om, at det hele bare skulle gå hurtigt," siger Anna-Sofie Nørgaard, mens Ditte Anthonisen tilføjer:

"Vi følte os en lille smule snigløbet."

Mangler svar Furesø Avis har tidligere skrevet om fritidshjems-analysen, som blandt politikerne har fået den ideologiske debat til at blusse op igen. Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) har dog afvist, at der er tanker om at lukke de private fritidshjem, men til gengæld afviser han ikke, at der kan komme besparelser. For forældrene i Fuglsang er det ikke første gang, at føler sig holdt ude af processen.

"Det har vi oplevet gentagende gange. I kommunen har de før sagt, at det er noget, som de kigger på, men i virkeligheden har de lavet et meget grundigt analysearbejde, og der ligger nogle klare ideer om nogle beslutninger, der skal træffes. Vi ville ønske, at de havde spillet med åbne kort fra starten, så vi kunne været indgået i en dialog. Det virker som om, at borgerinddragelsen foregår lidt på bagkant," siger Ditte Anthonisen.

Ud over den manglende involvering mangler de i bestyrelsen også svar på, hvordan de private fritidshjem er dyrere end de kommunale.

"Det er et argument, at de private tilbud er dyrere, men de kan ikke rigtig fortælle os, hvordan de er dyrere," siger Ditte Anthonisen.

Fravalgte privatskole Det er ingen hemmelighed, at de private fritidshjem i Farum er meget populære, og i Fuglsang er der venteliste til at komme ind. Fritidshjemmet har lavet en aftale med kommunen om kun at tage børn ind fra Solvangsskolen. Dermed har Fuglsang en kontraktlig forpligtelse over for kommunen til at sikre, at der er pladser nok til at opfylde skolens behov. Fuglsang er derfor ikke et ekstra tilbud, der øger kapaciteten af fritidshjemspladser i skoledistriktet, understreger de to forældre.

For Anna-Sofie Nørgaard var det så vigtigt, at hendes barn kunne blive en del af Fuglsang, at skolen blev valgt efter det.

"Vi var i tvivl, om vi skulle vælge privatskole, men Fuglsang var det, der gjorde, at vi valgte Solvangsskolen i stedet for. Jeg er selv uddannet pædagog, og jeg indrømmer, at det er det sted, hvor jeg har haft lyst til at spørge pædagogerne til råds om mine børn. Det er ret stort for mig, jeg kan få sparring, og pædagogerne har virkelig set mit barn. Jeg har aldrig set så mange dygtige pædagoger samlet på et sted," siger hun.

Besparelser De er begge bange for, at politikerne kan komme til at ødelægge noget, der fungerer godt ved at ændre på vilkårene for fritidshjemmet.

"Det er nok i virkeligheden det, vi er mest nervøse for lige nu. Hvis de gør vilkårene så dårlige, og så svære at arbejde med, at man dræber kulturen i det," siger Anna-Sofie Nørgaard.

Men hvis der skal spares 20 millioner kroner i kommunen, er det så ikke fair nok, at man kigger på, om man kan spare på fritidshjemmene?

"Jeg synes, det er helt rimeligt at kigge på, jeg synes bare, det er svært, når vi bare får at vide, at vi er dyrere. Fordi hvordan og ud fra hvilke beregninger," siger Ditte Anthonisen, mens Anna-Sofie Nørgaard tilføjer:

"Der skal jo spares, og man synes aldrig, at der skal spares lige på ens område. Det kunne også være rart med lidt arbejdsro, hvor alle kan få ro til at skabe det, de skal, som jo er gode tilbud for børnene. I sidste ende handler det jo om, at vi får skabt noget rigtig godt for alle børn i kommunen," siger hun.

Vi ville ønske, at de havde spillet med åbne kort fra starten, så vi kunne været indgået i en dialog. Det virker som om, at borgerinddragelsen foregår lidt på bagkant.

Ditte Anthonisen