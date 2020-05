Se billedserie Lokalplanen for Farum Vest skal nu igennem en politisk proces, før den bliver vedtaget. Det er på den mindre fodboldbane ved siden af daginstitutionen, at der er planer om en kunstgræsbane Illustration: Furesø Kommune

Forældre er bekymret for kunstgræsbane: Mikroplast kan sprede sig ind til børnene

En kommende kunstgræsbane ved Farum Park skal ligge op af daginstitutionen Paletten. Forældrebestyrelsen frygter, at mikroplast ender hos børnene

Furesø Avis - 30. maj 2020 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange planer for udviklingen af området ved Farum Vest, som blandt andet tæller to nye kunstgræsbaner, flere hundrede nye parkeringspladser og muligheden for et klubhus til FC Nordsjælland. I søndags udløb fristen for høringssvar til forslaget til den ny lokalplan 149 for Farum Vest, som har givet omkring 100 høringssvar. Interessen for at give sin mening til kende, har derfor været stor, og det samme var spørgelysten til det digitale borgermøde om forslaget til lokalplanen, som blev gennemført den 11. maj med 94 borgere, der lyttede med på sit højeste.

Et af høringssvarene, der er kommet ind, er fra forældrebestyrelsen i den integrerede daginstitution Paletten, hvor der er stor bekymring for den ene af de to nye kunstgræsbaner, som ligger tæt på institutionen. Kunstgræsbanen på bane 1, som FC Nordsjælland selv betaler for, skal være en såkaldt "goal station", som er en professionel træningsbane, hvor spillerne individuelt kan træne deres tekniske færdigheder, og hvor der er indlagte bander. Det bliver ikke en fodboldbane i fuld størrelse.

Men da det bliver en kunstgræsbane er forældregruppen især bekymret for, at mikroplasten fra banen kan sprede sig ind til børnene, fortæller Alicja Winkel Peterson, der er mor til et barn i vuggestuen.

"I miljørapporten, som kommunen har fået lavet, er der masser af tekst om støj og lysgener, men det bliver ikke nævnt, hvordan mikroplast påvirker små børn, da det kan sprede sig ind til institutionen. Da jeg først hørte om banen, tænkte jeg, at det var fuldstændig hul i hovedet at have noget med plastic ved siden af en institution," siger hun.

Bliver mere isoleret I høringssvaret fra forældrebestyrelsen skriver de også:

"Det bekymrer bestyrelsen hvilken påvirkning mikroplasten vil have på de små børn på kort og lang sigt. Flere eksperter har de seneste år udvist bekymring i forhold til spredning af mikroplasten, og en rapport fra Teknologisk Serviceinstitut DHI fra 2017 viser, at 3-5 tons granulat pr. bane forsvinder hvert år. Det bliver spredt og flyttet af f.eks. spillere og når der bliver ryddet sne. Mikroplasten kan derfor med meget stor sandsynlighed havne på institutions legeplads, hvilket vil være utrolig uhensigtsmæssigt, da små børn putter og spiser mange forskellige ting fra jorden. Bestyrelsen ønsker under ingen omstændigheder mikroplast på legepladsen og forventer at kommunens politikere sikrer, at sikkerheden er i top for de mindste i vores lokalsamfund."

Derudover kommer der et fire meter højt hegn rundt om banen, og det vil ifølge forældregruppen betyde, at 'Paletten' bliver lukket mere inde, end den i forvejen er.

"Vi ligger i forvejen ret klemt inde bag stadion og med en tennisklub ved siden af, men hvis banen bliver hegnet ind, er der intet grønt ved siden af institutionen, og den bliver endnu mere isoleret," siger Alicja Winkel Peterson.

Et tredje kritikpunkt er risikoen for støj-og lysgener fra banen.

"Bestyrelsen er dermed bekymret for manglende virkning af støjafskærmningen og lysgener, da banen vil blive brugt mellem kl. 8:00-19:00, hvilket vil påvirke vuggestuebørn som enten sover i barnevogne udenfor eller når alle børn leger på legepladsen og vil blive unødigt generet af yderligere støj og lysforurening," står der i høringssvaret.

Skal hindre spredning Nu hvor høringsfasen er slut skal politikerne i Udvalget for byudvikling og bolig gennemgå de mange høringssvar, og derefter skal lokalforslaget til politisk vedtagelse. Udvalgsformand Egil Hulgaard (K) har derfor endnu ikke læst de mange høringssvar, men han vil gerne se nærmere på, om mikroplasten fra den nye kunstgræsbane kan have konsekvenser for Paletten.

"Vi skal selvfølgelig hindre spredningen af mikroplast, og jeg er selvfølgelig også bekymret, hvis det kan sprede sig ind til Paletten. Men den væsentligste årsag til, at mikroplast forsvinder, det er, at aktørerne tager det med ud. Men jeg vil spørge forvaltningen om vind og vejr også kan tage det med ud," siger Egil Hulgaard.

Han mener dog ikke, at der vil forsvinde mellem 3.5 tons granulat fra den nye kunstgræsbane, som forældrebestyrelsen frygter.

"Jeg har set det refereret flere steder, men det gælder en fuld bane, og det her er en mindre bane. De baner, der bliver bygget nu har også et væsentligt lavere tab, så det er også noget, der skal med i diskussionen," siger han.

En anden ting er støjen fra den nye "goal station", som flere også har rejst kritik af, blandt andet til borgermødet den 11. maj.

"Jeg hører i stigende grad folk være bekymret for støjen, og det er noget, vi skal behandle. Jeg vil gerne have fagfolks vurdering, før jeg tager stilling til det. Høringssvar gør indtryk, det er derfor, vi har dem, så vi skal se på, hvordan vi kan få enderne til at mødes bedst muligt," siger Egil Hulgaard, der ikke mener, at banen kan flyttes til et andet sted.

Alternativ placering Til borgermødet forklarede by-og kulturdirektør Claus Torp, at det skal dokumenteres, at støjkravene bliver overholdt, før banen bliver taget i brug.

"Det er det, som miljøvurderingen har kigget ind i," sagde han på mødet.

Furesø Avis har også kontaktet næstformand i udvalget for byudvikling og bolig, Lene Bang (S), men hun vil ikke kommentere lokalplanen, før høringssvarene er gennemgået.

"Jeg vil afvente muligheden for at fordybe mig i alle høringssvarene," siger hun.

Alicja Winkel Peterson har i princippet ikke noget imod en kunstgræsbanen, men placeringen er problematisk, mener hun.

"Man har en forventning om, at de kommunale politikere ønsker børnene det bedste, men det harmonerer ikke helt med mikroplast og hegn lige op af en daginstitution. Derfor appellerer vi på det kraftigste til at finde en alternativ placering," siger hun.