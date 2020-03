Fontænehuset delte hyggeposer ud til psykisk sårbare

Mandag formiddag delte Fontænehuset Furesø hyggeposer ud til deres medlemmer, som selvfølgelig skete på behørig afstand. Medlemmerne kom forbi to og to foran Fontænehuset, som er en socialøkonomisk virksomhed og et dagtilbud til borgere mellem 18-60 år med psykiske problemer.

Svært at være alene

"Det er hårdt for psykisk sårbare at være så meget alene i denne tid og Fontænehuset holder så tæt kontakt med dem som muligt uden at være sammen. Fontænehuset er lukket og kan først åbne efter påske - indtil vi hører andet. Noget af det vigtigste for psykisk sårbare mennesker er at have en daglig struktur og noget at stå op til og det er virkelig vanskeligt at fastholde, når corona banker på i hele samfundet," siger daglig leder Malene Graff.