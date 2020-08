Folkemusikere vandt Undergrundens årlige pris

Egnsteatret Undergrunden holdt søndag den årlige prisoverrækkelse, hvor 'Årets Kunstner' for 2019 blev fundet. Folkemusikgruppen Svestar vandt prisen for deres koncertfortælling "Kærligt hilset fra Ingenmandsland" som spillede på Undergrunden i maj og i Farum Kulturhus i september 2019.

De nominerede var foruden Svestar sopran Mette-Maria Øyen for sin rolle i La Boheme og David Riddell som dirigent for Don Juan. Prisen blev overrakt af en repræsentant for teatrets Årskortholdere. lmv