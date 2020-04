Første plejehjemsbeboer er smittet med corona

Beboeren, der i forvejen er indlagt på hospitalet, har ikke været i kontakt med de andre beboere på plejehjemmet og har derfor ikke kunne smitte dem, fortæller forstander Lise Merete Bligaard, der fik nyheden i fredags. Beboeren blev indlagt, da vedkommende havde tegn på coronavirus og blev her testet positiv.

"Det er en ulykkelig situation. Alle kontaktpersoner har fået besked. Vi har længe været i beredskab og følger alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor er vi godt forberedt på en smittesituation og den praksis, som konstateringen medfører ud fra den viden, vi har i dag. Hos os ændrer det derfor ikke noget, for vi har allerede taget vores forholdsregler," siger hun.

Et spørgsmål om tid

Plejehjemmet har gennem hele coronaperioden dagligt tjekket alle medarbejdere, der mødte på arbejde. Har en medarbejder haft symptomer, er vedkommende blevet testet for corona og sendt hjem. Beboere med symptomer er også blevet testet og foreløbigt er alle på plejehjemmet testet negative - også dem der er lavet, efter at en af beboerne blev fundet smittet.

Der har indtil videre været 41 tests af personalet, mens der har været 11 tests hos beboerne. Lise Merete Bligaard har hele tiden regnet med, at det ville blive svært at undgå smitten på trods af, at de følger alle retningslinjer.