Flyvestations-byggeri med i opløbet til pris

På sletten formet af istidens gletsjere og fortiden som flyvestation har arkitektfirmaet designet et samlende landskabsgreb, der fletter kultur- og naturlandskabet sammen i et nyt hybridlandskab, skriver Juul Frost Arkitekter i en pressemeddelelse.

Historien og stedets ånd har været inspiration for landskabskonceptet, der tager afsæt i den militære fortid, mere specifikt camouflage-mønsteret, der oversættes til et rumligt princip for beplantning og bevægelse, der sikrer tryghed og tilhørsforhold ved at give glidende overgange mellem hjemmet og det offentlige landskab.