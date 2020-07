Se billedserie Ella fra Farum var hurtigt til at tilmelde sig 'Pilot for en dag', som er et nyt initativ fra Værløse Flyhistoriske Hangar.

Flyvestation Værløse har store planer: Vi drømmer om at skabe et museum

Værløse Flyhistorisk Hangar tilbød for første gang 20 børn at blive 'Pilot for en dag'. Det er en del af planen om at lukke mere op for offentligheden

Furesø Avis - 11. juli 2020 Af Louise Mørch Vilster

Der var nærmest udsolgt med det samme, da drenge og piger i alderen 11-15 år fik mulighed for at blive 'Pilot for en dag' i Hangar 2 på Flyvestation Værløse.

Det er første gang, at Værløse Flyhistoriske Hangar byder på sommerferieaktiviteter for kommunens børn, og i det tre-dages forløb blev de 20 børn undervist i alt fra klargøring af fly til brandslukning og træning i flysimulator. Det er foreningen 'Værløse Flyhistorisk Hangar', som står for at vedligeholde og reparere de historiske fly, der er udlånt af flyvevåbnet.

Kø til jetjager Et af medlemmer er 60-årige Niels Bøgvad, der er tidligere beredskabschef i Gentofte. Han fik idéen til 'Pilot for en dag', da han har været med til at arrangere lignende aktiviteter på brandstationen i Gentofte. Men udover at give lokale børn en anderledes oplevelse, er målet også at skabe mere interesse og kendskab til flyvestationen.

"Hvis vi gerne vil trække flere folk til, må man lave noget som for eksempel sommerferieaktiviteter. Vi har fået 20 børn ind, som aldrig har været her før, og som kan fortælle om stedet til andre børn og til deres forældre. Vi gør det først og fremmest for børnenes skyld, men det andet er en sidegevinst," siger han.

I den store hangar står to fly, og der er kø til at komme op at sidde i jetjageren Draken, der blev produceret i årene 1955-1974. En af dem, som sidder og drømmer i cockpittet, er 12-årige Rasmus fra Værløse. Han meldte sig til sommeraktiviteten, fordi han har en stor interesse for fly og krig.

"Jeg ved især meget om 2. Verdenskrig. På de tre dage har jeg lært om, hvordan fly fungerer, og jeg har især været spændt på at finde ud af, hvordan motoren fungerer. Jeg vil gerne være pilot i en jetjager," fortæller han.

Det var dog noget helt andet, som Rasmus syntes var sjovest.

"Det sjoveste var at prøve at sprøjte med CO2, da vi havde om brandslukning," siger han og smiler.

Museum i hangar Ligesom mange af de andre deltagere, vidste han ikke, at den flyhistoriske hangar fandtes, og hos foreningen er der store planer om at åbne mere op for offentligheden. Til efteråret får hangaren to eller tre nye fly udlånt af Flyvevåbnet, der ligesom de andre fly for længst er udfaset.

På sigt drømmer de om at skabe et form for museum, og hvis der er noget, som der ikke er mangel på, så er det medlemmernes egne historier fra dengang flyvestationen i Værløse stadig var aktiv. I det ene rum er de i gang med at sætte en helikopter i stand, og piloten 'Vøn', der fløj helikopteren i sin tid fra et inspektionsskib i Grønland, er i dag 80 år og et aktivt medlem.

"Vi drømmer om at skabe et aktivt værksted og et museum. Der skal ske noget, så det ikke bare er en forening for vores egen skyld. Vi brænder for at gøre noget godt for borgerne," siger Niels Bøgvad.

Det kræver dog midler at skabe et museum, og derfor skal foreningen ud at søge fonde til formålet.

"Det kan godt blive lidt op at bakke i forhold til økonomien," siger han.

Det er tydeligt, at de pensionerede medlemmer også får meget ud af at have børnene på besøg i de tre dage.

"Det er sjovt for de 80-årige, at de kommer forbi, og de unge vil gerne høre deres historier," siger Niels Bøgvad, der tilføjer, at de sagtens kan bruge flere medlemmer.

En af dem med mange historier er Hans Faurby, der er tidligere flyveleder. Han har været med til at grave en stor flymotor fra et tysk fly op af en mose i 1973. Det var efter sigende en tysk pilot, der begik selvmord under 2. Verdenskrig.

"Den vendte bare snuden nedad og styrtede ned, er historien. Der var en landmand, der var træt af at pløje aluminiumsstumper op, og derfor tog vi derud med vores metaldetektorer. Vi tog motoren hjem til mig, og skilte den ad," fortæller han.

Motoren står nu ved siden af de to blå helikoptere.

Selvom der er flest drenge på kurset, er en fjerdedel piger, og de er mindst lige så interesserede, siger Niels Bøgvad. En af dem er Ella fra Farum, der uden tøven mener, at det sjoveste er flysimulatoren. Her skal børnene lette og lande og undgå at flyve ind i bjerge. Børnene sidder helt opslugt, og råber til hinanden, når der kommer bjerge i vejen.

"Det er lidt svært, og man får hurtigt fornemmelsen af, hvem der kan blive en god pilot," siger Ella og smiler.

Hun har lært, hvad der er vigtigt at huske, når flyet skal lette.

"Man skal altid lette med vinden," siger hun.

Vil skabe værdi ikke uro Hangaren er allerede åben for interesserede udefra, som gerne må gå ind og kigge. Men det er de færreste, der ved det. Der har tidligere været en del debat blandt naboerne til flyvestationen, da ejerne af de private veteranfly har fået lov til at flyve fra landingsbanen ude foran hangaren. I øjeblikket er der dog kun et privat veteranfly, som ind imellem er ude at flyve. Selvom foreningen ønsker at åbne mere op for offentligheden, skal det samtidig være i harmoni med naboerne.

"Vi ønsker at skabe værdi og ikke uro, og stedet skal være åbent for alle," siger Niels Bøgvad.

Værløse Flyhistoriske Hangar Foreningen blev oprettet i 1984 af pensionister fra flyvestation Værløse, Flyvematerielkommandoen og Hovedværksted Værløse.

For tiden har foreningen et Draken fly, et T-33 jetfly (T-Bird) og en Lynx helikopter.

Hangaren er åben for offentligheden tirsdag fra kl. 10-16 og i sommerhalvåret også lørdag fra kl.14-17.

Læs mere på historiskhangar.dk