Det er blandt andet musikskoleelever, der ikke står til at få deres brugerbetaling tilbage. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flertal vil ikke betale borgere tilbage:Jeg synes, det er dårlig stil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal vil ikke betale borgere tilbage:Jeg synes, det er dårlig stil

Elever på musikskoler eller pensionister på aktivitetscenter ser ikke ud til at få deres brugerbetaling under corona tilbage

Furesø Avis - 24. juni 2020 kl. 15:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række borgere ser ikke ud til at få tilbagebetalt deres brugerbetaling, selvom deres aktiviteter er blevet aflyst på grund af corona. Det gælder elever på musikskolerne, kørsel til Lillevangs dagtilbud samt pensionister og efterlønnere, som har betalt for hold på aktivitets-og forebyggelsescentret Skovgården.

Derudover der planlagt ture og rejser på voksenområdet, der ikke kan gennemføres, men hvor der er opkrævet deltagerbetaling. Hvis det hele skulle betales tilbage, vil det koste kommunen 400.000 kroner.

Madordning og FFO Politikerne i økonomiudvalget skulle på deres møde forleden tage stilling til, hvorvidt kommunen kun skal tilbagebetale brugerbetaling på de områder, som de er forpligtede til ifølge en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Eller om de også vil betale tilbage på områder, hvor de ikke er forpligtigede. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre stemte for kun at tilbagebetale, hvor der er krav om dette, mens Venstre og Enhedslisten stemte imod. Det var dog med den tilføjelse, at 'der først på et senere tidspunkt tages stilling til evt. yderligere tilbagebetalinger'. Beslutningen skal nu endelig vedtages på onsdagens byrådsmøde.

Det, der nu står til at blive tilbagebetalt, tæller forældrebetaling for frokostordning i fire daginstitutioner efter genåbningen og frem til den 25. maj. Derudover skal der gives brugerbetaling tilbage for FFO'er fra 4.-9. klasse efter genåbningen og frem til den 18. maj. Det drejer sig i alt om 600.000 kroner. Hvis kommunen derimod også betaler de ydelser tilbage, som de ikke er forpligtet til, ender regningen på 1 million kroner.

Kompensation fra staten Hos Venstre mener Gustav Juul, at kommunen bør betale alle pengene tilbage, også selvom de ikke er forpligtet.

"Vi siger, at vi skal betale tilbage alle de steder, hvor brugerne ikke har fået en ydelse. Det kan vi godt finde inden for budgettet. Udgangspunktet er, at borgerne ikke skal betale for en service, de ikke har fået," siger han.

Furesø Kommune står ifølge forvaltningens orientering til at få 8,5 millioner kroner tilbage fra staten for coronaudgifter. Der er indtil videre opgjort for 7,35 millioner kroner i kommunens udgifter til corona, og derudover kommer de 600.000 kroner, som der skal betales tilbage i brugerbetaling. Tilbage er der cirka en halv million kroner, som forvaltningen anbefaler bliver reserveret ' til dækning af yderligere opgjorte corona-relaterede udgifter, og at der derfor ikke anvendes yderligere midler til tilbagebetaling af brugerbetaling på de områder, hvor der ikke er et "skal-krav" om tilbagebetaling.'

Dårlig stil Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten mener ligesom Gustav Juul, at kommunen bør betale alle penge tilbage.

"Vi taler om 400.000 kroner, vil holder tilbage, så hvorfor ikke betale det hele tilbage. Jeg synes, det er dårlig stil, at opkræve penge for noget, som man ikke har fået varer for. Der må vi være en ordentlig forretning og betale pengene tilbage. Det er flertallets holdning at holde pengene i kassen, men hvis der er brug for flere penge, så lad os opkræve mere skat fra alle borgere," siger han.