Flertal ser ældreområdet som mulig landingsbane

budget21 Mens et flertal "stort set er enige" om næste års budget i Furesø Kommune, er der stadig forhandlinger i gang. For at få flere partier med i en aftale, er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre klar til at se på blandt andet ældreområdet om en mulig "landingsbane".

"Vi er ikke afvisende over for at kigge på for eksempel klippekortsordningen," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) på et møde med Furesø Avis om budgettet.