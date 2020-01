Flertal i Furesø dropper egnsteater: Formand sender sagen i byrådet

De to socialdemokratiske medlemmer og Venstres ene i kultur- og fritidsudvalget i Furesø Kommune har stemt nej til at lave en ny aftale med Furesøs egnsteater Undergrunden. På mødet forleden foreslog udvalgets formand Tine Hessner (R) at udarbejde en ny aftale om at drive teateret videre, og nu lander sagen for et samlet byråd, for formanden brugte styrelsesvedtægtens mulighed for at begære sagen i byrådet.

"Jeg støtter op om teateret. Egnsteateret er en stor del af kulturudbudet her i vores kommune, og derfor mener jeg ikke, at udvalget skal forkaste teateret alene. Det skal det samlede byråd tage stilling til," siger Tine Hessner til Furesø Avis.

Kommunens budget til teateret på 1,8 millioner kroner er allerede pillet ud af budgetaftalen i efteråret. Det skyldtes ifølge Tine Hessner, at en statslig evaluering af landets egnsteatre lod vente på sig og først kom omkring jul, og at man ville vente på at tage stilling til teaterets fremtid, når evalueringen var landet. At pengene så blev fjernet i efteråret betyder ifølge udvalgsformanden, at de skal findes igen, hvis teateret skal fortsætte, men hun undrede sig dengang som nu over praksisen med at fjerne pengene.

"Dengang, jeg opdagede, at budgettet for egnsteateret var fjernet, undrede det mig. Det var sket uden, at vi havde haft en politisk diskussion om det. Bogmesteren hev med et snuptag egnsteaterets budget ud. Det er også derfor, at jeg nu begærer teaterets fremtid i byrådet, da det i min bog er et budgetanliggende og dermed noget, et samlet byråd skal tage stilling til, som vi også gør det med kommunens samlede budget," siger Tine Hessner til Furesø Avis.

Den radikale politiker anfører, at hun bemærkede manøvren på et udvalgsmøde og senere i byrådet, da man diskuterede budgettet.

Tine Hessner stemte lige som resten af det samlede byråd kommunes budgetaftale igennem i efteråret 2019, men hun hæfter sig ved, at der i den skriftlige del af budgetaftalen står, at egnsteateret Undergrundens fremtid skal forhandles i foråret 2020.