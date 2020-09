Der skal findes mange nye parkeringspladser ved stadionområdet i Farum Vest. Modelfoto: Adobe Stock Foto: M.Jenkins - stock.adobe.com

Flertal går videre med parkering på fredet området

Der arbejdes nu videre med at etablere op til 580 parkeringspladser på marker vest for Farum Park. Enhedslisten har begæret sagen i byrådet

Furesø Avis - 02. september 2020 kl. 10:07 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-20 gange om året er der i forbindelse med fodboldkampe og andre større arrangementer behov for flere parkeringspladser ved stadionområdet i Farum. Det viser en parkerings-og trafikanalyse udarbejdet af COWI i 2019.

Samtidig modtager Furesø Kommune mange henvendelser fra borgere, der er generet af trafik i Farum Vest i forbindelse med afvikling af fodboldkampe. Det skriver forvaltningen i en orientering til politikerne i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

På deres seneste udvalgsmøde skulle politikerne tage stilling til, hvilke af forvaltningens forslag, der skal arbejdes videre med for at sikre flere parkeringspladser og mindre gene for de lokale.

Et af forslagene, som et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative besluttede at arbejde videre med, er etableringen af 580 parkeringspladser på eksisterende marker vest for stadion.

Fredningsnævnet Det kræver dog godkendelse fra Fredningsnævnet, og det skal efterfølgende drøftes med Erhvervsstyrelsen, da arealet er i såkaldt 'grøn kile'.

Det vil ifølge forvaltningen koste 500.000 kroner at etablere og derudover kommer der udgifter til køb og leje af arealet.

"Nu har vi indsendt en ansøgning til Fredningsnævnet, og så skal vi se, om det er muligt. Nummer to bliver at finde ud af, hvad det vil koste at leje eller købe arealet. Jeg ved, at ejeren er interesseret," siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Hos Enhedslisten er Øjvind Vilsholm stærkt utilfreds med idéen om parkering på det fredede areal, og han har derfor begæret sagen i byrådet, hvor der er møde onsdag den 2. september.