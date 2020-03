Målet i Furesø er, at mindst 10 procent af 9. klasses-afgangselever tager en erhvervsuddannelse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere unge i Furesø vælger en erhvervsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere unge i Furesø vælger en erhvervsuddannelse

I 2019 valgte 7 procent af 9. klasses afgangselever at tage en erhvervsuddannelse, som er et spring på fire procent. En ny handleplan skal få endnu flere unge til at vælge en erhvervsskole

Furesø Avis - 14. marts 2020 kl. 08:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt de fleste unge vælger at tage en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse i stedet for at vælge en erhvervsuddannelse, og det gælder ikke mindst i Furesø. Der er dog langsomt ved at ske en ændring, da det i 2019 var 7 procent af de unge efter 9. klasse, der i Furesø startede på en erhvervsuddannelse mod kun tre procent året før. Stigningen fandt sted inden for teknologi, transport-og byggesektoren, og den 1. marts var der igen ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne.

Vælger det trygge Målet fra Furesø Kommune er i år, at to procent flere vælger en erhvervsuddannelse.

"Vi vil gerne vise de unge, at verden er meget større, og at der er flere job-og uddannelsesmuligheder. For mange elever handler det også om tryghed, og at de derfor i høj grad vælger det, som kammeratgruppen vælger. Derfor handler det om, at gøre de andre uddannelser mere spændende og give dem flere valgmuligheder," mener udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S).

Derudover er der også fra Folketinget et krav om, at kommunerne laver en handleplan for at få flere unge over på erhvervsuddannelserne. Det gælder dog kun hvis søgeprocenten til erhvervskolerne er på under 10 procent, som den er i Furesø for 9. klasses afgangselever. Kommunerne skal også fastsætte måltal for unge under 25 år på de forskellige ungdomsuddannelser.

Handleplan Kommunens nye handleplan er netop blevet drøftet på seneste møde i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse. Ifølge den er planen at udbyde valgfag for elever i 7.-9. klasse i samarbejde med erhvervsskolerne, at øge udbuddet af erhvervsrettede udskolingsaktiviteter samt at øge andelen af elev- og praktikpladser i kommunen. Derudover vil de i udvalget gerne gøre erhvervspraktik i ottende klasse obligatorisk.

"Vi vil gerne vende det om til, at alle skal i erhvervspraktik. Det er et led i at åbne skolen op udadtil, og vise eleverne hvad de kan blive til," siger Henrik Poulsen.

Fremtidsværksted I Furesø Kommune har de i tre år haft 'Fremtidsværkstedet', hvor elever i 6. og 7. klasse arbejder med virkelighedsnære problemstillinger, som bliver stillet af lokale virksomheder. Eleverne får tre dage til at løse en konkret opgave for en virksomhed, som de skal præsentere for virksomheden. Henrik Poulsen peger på Fremtidsværkstedet, som den væsentligste årsag til, at flere unge i 2019 valgte en erhvervsuddannelse.

"Vi iværksatte Fremtidsværkstedet nogenlunde samtidig med, at vi kunne konstatere en stigning. Jeg tror, det har været med til at åbne elevernes øjne for at kunne lave noget, hvor man både skal bruge sit hoved og sine hænder. Eleverne har for eksempel skulle lave en klimaløsning og en app," siger han.

Henrik Poulsen mener ikke, at det i Furesø er realistisk at få meget mere end ti procent af 9. klasses-eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse. For 10. klasses eleverne er det til gengæld 20 procent, der i 2019 gik den vej. Det er en stigning på fem procent siden 2017.

"Vi vil gerne vise Folketinget, at vi tager deres strategi alvorligt, som er at 20 procent skal tage en erhvervsuddannelse. Men blandt andet på grund af befolkningssammensætningen i Furesø, bliver det svært at nå derop. Men vi vil gerne op på 10 procent," siger han.

Handleplanen skal nu videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet, som skal godkende måltallene for erhvervsuddannelser.

Tallene I 2019 valgte 90 procent at tage en gymnasial uddannelse efter 9. klasse i Furesø. Heraf valgte 68 procent STX. Syv procent valgte at tage en erhvervsuddannelse inden for især teknologi, byggeri og transport.

For 10. klasses afgangselever valgte 71 procent en gymnasial uddannelse, mens 20 procent valgte en erhvervsuddannelse. Heraf var halvdelen inden for teknologi, byggeri og tranport.

Til sammenligning var det i Allerød fem procent af 9. klasses- afgangselever, der i 2019 valgte en erhvervsuddannelse, mens det i Hørsholm var fire procent.



Kilde: Furesø Kommune Kilde: Furesø Kommune