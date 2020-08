Udvalgsformand Hasan Yilmaz (S). Arkivfoto

Flere jobkonsulenter skal hjælpe corona-ledige

Furesø Avis - 31. august 2020

ledighed Coronakrisen har som i alle andre kommuner givet en større ledighed i Furesø, og derfor er der behov for at sætte flere kræfter ind for at få borgerne i job. På det seneste møde i Udvalget for beskæftigelse og erhverv blev det besluttet, at der skal ansættes tre nye virksomhedskonsulenter for en 1-årig periode. Udgifterne til dem skal findes inden for budgettet på beskæftigelsesområdet, hvor der på grund af corona-nedlukningen har været et mindre-forbrug.

Ifølge udvalgsformand Hasan Yilmaz (S) er det rettidig omhu at ansætte flere medarbejdere.

"Hvis vi i stedet skal spare på medarbejdere, er der borgere i systemet, der ikke kommer i arbejde. Det er en besparelse i sig selv at få en borger i arbejde, da det giver 120.000 kroner om året til kommunen," siger han.

Lys for enden af tunnelen

Ledigheden i Furesø Kommune var før coronanedlukningen på 2,2 procent, og den ligger nu på 3,7 procent. Ifølge Beskæftigelsesministeriet ligger Furesø Kommune dog blandt den tredjedel af hovedstadskommunerne, som er mindst berørt af krisen.

Ved udgangen af juli var der 197 Covid-19-ledige, hvoraf højst 35 stadig har en tilknytning til deres arbejdsgiver. Der er derfor mindst 160 borgere, som skal have støtte til hurtigt at komme i job, skriver forvaltningen i en orientering til politikerne.

De fleste ledige kommer fra servicefagene og har enten ingen eller kort uddannelse. Ifølge Hasan Yilmaz er der dog lys for enden af tunnelen.

"Vi begynder at få nogle gode ordrer og produktionsvirksomheder begynder at tage kontakt til os. Det er derfor vigtigt, at vi er nok til at håndtere situationen og til at tage samtalerne med borgerne. Sidste år lavede vi en besparelse på medarbejderne, fordi det gik så godt, og det svarer til det antal, som vi nu ansætter. Vi har hele tiden sagt, at hvis der kom en krise, skulle vi have dem tilbage igen," siger Hasan Yilmaz.

På udvalgsmødet var der ifølge ham bred enighed om flere ressourcer til området.

"Der var bred enighed om, at vi skal gøre noget mere for at få flere i arbejde."