Der kan spares 1,5 lærerstilling ved at give de ældste elever fjernundervisning noget af tiden. Foto: Adobe Stock Foto: Roman Tyukin - stock.adobe.com

Fjernundervisning for de ældste kan spare lærertimer

De ældste elever kan måske se frem til mere fjernundervisning, da det kan give besparelser. Udvalgsformand ser både for og imod

Furesø Avis - 29. august 2020 kl. 09:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal spares fire millioner kroner på skole-området i Furesø i 2021, og derfor lægges der blandt andet op til mere fjernundervisning for de ældste elever i folkeskolen.

Det skal give en besparelse på 375.000 kroner til næste år ifølge budgetoplægget fra forvaltningen.

De følgende år bliver besparelsen på 900.000 kroner om året, og det vil samlet set svare til en nedlæggelse af 1,5 lærerstilling i kommunen.

Erfaringer fra corona Budgetoplægget skal dog først igennem en høringsfase og derefter i byrådet til vedtagelse, så intet er besluttet endnu.

Ifølge udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S), er der både for og imod at indføre mere fjernundervisning i de ældste klasser.

"Der er nogle erfaringer fra under corona, som man gerne vil udnytte, men det er også en vanskelig øvelse. Jeg ved ikke, om der er pædagogisk fornuft i at hente den besparelse hjem. Derfor vil vi gerne bruge et års tid på at se, hvordan det går," siger han.

Sårbare børn I budgetoplægget foreslåes fjernundervisning for eksempel som 'fordybelsesdag med opstart på skolen og fælles igangsætning af læringsaktiviteterne, efterfulgt af elevers selvstændige arbejde'.

Fjernundervisningen skal især organiseres i forbindelse med aktiviteter, hvor eleverne alligevel skal arbejde selvstændigt, og der er i første omgang tale om et pilotforsøg. Henrik Poulsen medgiver, at særligt sårbare børn kan have sværere ved fjernundervisningen.

"Børn der er sårbare havde under corona sværere ved at klare isolationen, og de fik ikke det samme ud af fjernundervisningen. Vi forventer, at forvaltningen tager hensyn til, at det ikke er alle, der har den mestring, at de kan forvalte tiden selv. Fjernundervisning er en kompleks sag, og vi vil ikke have dårligere undervisning. I stedet vil vi høste de gode erfaringer fra coronatiden," siger han.