Fejrer 30 år i jobbet: Værløses Meny-købmand rammer en milepæl

Han blev erklæret ikke egnet til gymnasiet. I dag har han 160 ansatte og to butikker

Furesø Avis - 14. februar 2020 kl. 11:15 Af Jens Berg Thomsen

rundt Søren Engberg er født i Farum. Han har trådt sine barnesko på Søndersøskolen i Værløse. Og den 17. februar i år kan han fejre 30 års jubilæum som selvstændig købmand, og han ejer i dag Meny på Værløse Bymidte.

Men det lå ikke i kortene, at det var sådan, det skulle gå. Som ung var han praktisk begavet, fortæller han, og han blev erklæret ikke egnet til at gå i gymnasiet.

"Dengang var der en opfattelse af, at praktisk begavede unge drenge kunne man ikke rigtig bruge. Men jeg havde et fritidsjob som flaskedreng i Favør på Læssevej her i Værløse, og købmanden så noget i mig. Han tilbød mig en læreplads, som mine forældre så forbød mig at tage imod. Men købmanden tog en snak med dem, og han forklarede, at Poul Schlütter (daværende statsminister, red.) også havde været i butikslære, og så kunne mine forældre godt se, at det kunne være en vej at gå," siger Søren Engberg.

Han blev udlært fra butikken og var også forbi forsvaret som sergent, inden han som 24-årig fik et job som butikschef i Prima i Valby.

"I det job blev jeg "opdaget" af KFI, købmændenes finansieringsinstitut, og der blev jeg tilbudt en Spar-butik i Vanløse. Det var i februar 1990. Jeg stiftede et anpartselskab, lånte penge af KFI og en bank og købte butikken. Derefter sagde jeg mit butikschefjob op," fortæller han.

Den første butik som selvstændig havde han i halvandet år, så skiftede han til Prima i Albertslund.

"I den første butik blev jeg set lidt an af KFI, og ved skiftet til Albertslund indgik jeg så i et generationsskifte med købmanden der. Jeg købte butikken over tre år af ham," siger Søren Engberg.

"Den form for ejerskab, hvor man selv ejer butikken, som jeg gør, betyder, at man har hånden på kogepladen. Men det betyder også, at hvis man mister sit job, så er det fordi, man er gået konkurs. Hvis man er ansat, så kan man også miste jobbet, men så bliver man fyret, men der er mulighed for dagpenge med videre. Det fungerer på en lidt anden måde i dag med franchisekontrakter, og det synes jeg egentlig er fint, for det kræver en del at skulle rejse penge til at købe et varelager, være ansvarlig for lejekontrakter, og man har også et stort personale.

Overtog i 2005

14 år blev det til i Albertslund, og så ville Søren Engberg noget andet. Derfor kontaktede han den daværende ejer af Prima-butikken i Værløse. Det er den butik, der i dag er blevet til Meny. Det skete i 2005.

"KFI hjalp mig igen, og jeg overtog butikken 1. december 2005. Jeg havde nogle penge med fra salget i Albertslund, som jeg investerede i at bygge butikken her i Værløse om, men KFI stod for langt det meste. Den ombygning gjorde, at butikken stort set ligner det, den gør i dag. Men jeg vil også konstant gerne flytte mig, så vi investerer stadig meget i at gøre butikken tidssvarende. Måske kan der komme en ombygning mere. Det er noget, vi ikke helt har besluttet os for. Vi mangler plads, men vi har ikke taget initiativ til noget endnu," siger han.

Det er også KFI, der ejer den bygning, hvor Meny ligger i Værløse.

"Jeg er en glad lejer hos KFI, der har en stor egenkapital, og det betyder også, at jeg har et stort apparat i ryggen, hvis jeg har behov for hjælp," siger Søren Engberg.

Dobbelt op

I dag ejer han også Meny-butikken i Rødovre Centrum. Den overtog han tilbage i 2016.

"På det tidspunkt var jeg lige fyldt 50 år, og jeg havde et valg mellem at udvikle min virksomhed, eller om jeg skulle sige, at jeg trives godt her i Værløse, og der var mange gode købmandsår tilbage her i min barndomsby. Men jeg valgte udviklingen. Jeg har en naturlig ting i mig, at jeg gerne vil udvikle, og hvis jeg holdt op med det, så ville folk omkring mig ikke kunne genkende mig," siger han.

Meget af arbejdstiden bruges på administration, ledermøder og forpligtelser i Søren Engbergs to butikker, der omsætter for omkring 250 millioner kroner og har 160 ansatte i alt. Men omkring 20 procent af arbejdstiden bliver stadig brugt på gulvet i butikkerne.

"Jeg har stadig Meny-skjorten på, men det er alt for lidt, jeg er på gulvet. Vi kalder det 'obersten', når jeg er på gulvet. Jeg har et forbillede fra restaurant Grøften i Tivoli. Her gik den gamle restauratør, Eriksen, rundt og tog en enkelt tallerken, når et bord skulle ryddes. Så var personalet ikke i tvivl. Jeg ser detaljerne, og jeg kan ved at gå en tur igennem butikken se, om der er styr på det eller ej. Det både hader og elsker personalet. For mig er det vigtigt at få nogle meldinger fra kunderne og fra medarbejderne. At høre hvad der bliver talt om," siger Søren Engberg.

"Jeg har været heldig med at få medarbejdere i begge mine butikker, der repræsenterer mig og Meny på mest suveræn vis. Det skinner tydeligt igennem i begge mine forretninger," siger han.

Butikschefen i Værløse, Sander Dick-Nielsen, vandt i 2019 prisen "Danish Retail Award".

"Medarbejderne deler min omsorg for handlen, kærlighed til varer og til kundeoplevelsen og respekten for, at vi alle er mennesker. Jeg er ikke sådan, at jeg bare passer et arbejde. Og det smitter af på mine medarbejdere, der leverer mere, end man kan forvente som arbejdsgiver. Og det tror jeg, at kunderne kan mærke, og stort set alle henvendelser fra kunderne er ros. Det skyldes mine medarbejdere," siger Søren Engberg.

"Vi har nogle fantastiske kunder her i værløse. Vi har en stor opbakning, og vi har kunder, der næsten er mere, end vi fortjener. Og på medarbejderfronten er vi lykkedes med noget. Jeg tror, jeg har haft omkring 1000 medarbejdere igennem med tiden. De kommer ind som børn og kommer ud som unge mennesker, og vi får tit ros fra forældrene. Men det er ikke noget, jeg gør. Det er noget, dem omkring dem gør," siger han.

I dag er han formand for Meny-kædens købmænd og er talsmand, og derudover sidder han i bestyrelsen for Dagrofa, der står bag Meny-kæden.