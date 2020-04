Farums kirker markerer befrielsen

Mandag 4. maj kl. 20-21 vil der blive kimet fra landets kirker i anledning af 75-årsdagen for befrielsesen.

4. maj 1945 kl. 20.45 kunne den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen meddele over BBC, at de tyske tropper havde overgivet sig. Fem års besættelse var slut, og danskerne strømmede ud på gaderne og brændte mørklægningsgardinerne.

Tirsdag 5. maj er flagdag, og der ringes et kvarter morgen og aften. Ved aftenrigningen kl. 17 ved Stavnsholtkirken vil en trompetists toner ledsage nedtagningen af flaget.

Et øjenvidne fortæller

Han vil også fortælle om sit møde med Erik Scavenius, der blev voldsomt kritiseret for samarbejdspolitikken frem til 1943, men tiden har åbnet for et mere nuanceret syn på Scavenius.