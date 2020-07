Farumdigter hylder sin far i ny bog: Det gik stærkt til sidst, men der var ikke noget, jeg ikke fik sagt til ham

Se billedserie Det tog som regel "20 år" for Jesper B. Korndal at komme igennem Farum Bytorv før i tiden, fordi hans far kendte rigtig mange mennesker i byen. Jesper B. Korndal har dedikeret tre digte i sin nye digtsamling til faren, der døde sidste år. Foto: Jens Berg Thomsen

Jesper B. Korndal finder igen tilbage til hjemstavnen Farum i sin digtsamling, der har taget navn efter en musikgenre

Furesø Avis - 21. juli 2020 Af Jens Berg Thomsen

Han er vokset op i Farum, og hjembyen var tema for hans seneste digtsamling "3520 Korndal".

Nu er Jesper B. Korndal klar med en ny digtsamling, der har fået sit navn "Doo-Wop" efter musikgenren af samme navn.

"Hvis du ser en gangsterfilm, er det doo-wop, der bliver sunget på gadehjørnerne," siger Jesper B. Korndal.

Et af favoritnumrene har har lagt sin form på digtsamlingen. Nummeret 'Blue Moon' stammer fra 1934, og derfor rummer digtsamlingen netop 34 digte.

"Jeg har skrevet en digtsamling om Farum. Jeg har skrevet en om fodbold. Denne gang har jeg valgt at skrive en lidt mere klassisk digtsamling, og jeg syntes, at "Doo Wop" var en lidt anderledes titel til en digtsamling. Jeg har valgt nogle numre inden for genren, som så giver digtet en titel. Og så har jeg fordansket nummeret, kan man sige," siger Jesper B. Korndal, der også fortæller,at han har en kærlighed for gamle, danske ord.

Bogen, der er hans syvende, rummer tre digte til faren. Han døde tilbage i slutningen af 2019 og var et kendt ansigt i Farum.

"Han blandt andet ti år i Farum Midtpunkt, var stadioninspektør i Farum Park frem til oprykningen til superligaen og var ejendomsmester i Nordvænget frem til sin pension i 2018. Derudover spillede han også på førsteholdet i Farum Boldklub i sin tid og var fodboldtræner. Han kendte en masse mennesker i Farum, og det tog altid 20 år for os at komme igennem bytorvet. Det er helt rart i dag, hvor jeg kan gå mere i fred," siger Jesper B. Korndal, der møder Furesø Avis på netop Farum Bytorv.

Digtsamlingen tog sin begyndelse, mens faren var på hospitalet op til sin død.

"Jeg har sat ord på, hvad der skete, da han døde. Det gik hurtigt. Der var ikke noget, jeg ikke fik sagt til ham, men jeg har skrevet digtene for at sætte nogle ord på de mange tanker, der er, når man mister nogen så tæt på. Jeg har mistet før, men jeg har ikke mistet nogen, der var så tæt på før. Det har været en proces for at komme igennem det at skrive de digte," siger Jesper B. Korndal.

"Mens han lå i sine sidste timer, gik jeg engang imellem uden for for at få noget luft. Så skrev jeg nogle ord ned. Og inden for de første par dage, efter han var gået bort, havde jeg kimen til de tre digte til ham. Det er en lille hyldest eller en lille suite til ham," siger Jesper B. Korndal.

Deadlines for sig selv De andre digtes temaer kredser sig om blandt andet Nørrebro, hvor Jesper B. Korndal har boet i ti år, inden han for omkring to år siden blev far og flyttede i hus uden for byen.

"Der plejede at gå tre-fire år mellem hver bog tidligere. Men efter at jeg er blevet far, har jeg sjovt nok også skruet lidt op for det. Egentlig havde jeg tænkt, at der ville gå rigtig lang tid, inden jeg fik tid til at skrive, men jeg er begyndt virkelig at sætte deadlines for mig selv. Og da coronakrisen kom, tænkte jeg, at nu havde jeg tid og valgte gøre den her bog færdig og sende den ud her i sommeren. Normalt udsender man bøger enten før- eller efter sommer. Aldrig om sommeren. Men landet er jo anderledes nu efter coronatiden," siger Jesper B. Korndal.

"Der er et overordnet tema i denne bog om at slippe ungdomslivet, at gå mindre ud med vennerne. Den handler måske kort sagt om at blive voksen," siger han om sin nye bog.

Digtene er ilden i maven Oplaget på den nye digtsamling tælles i hundreder, som det normalt gør med digtsamlinger. Leve af det kan kan ikke, fortæller Jesper B Korndal, der supplerer op med at undervise i folkeskoler og gymnaiser i digtning.

"Jeg havde blandt andet et forløb på Marie Kruses Skole lige inden coronanedlukningen, og sidste år var jeg på Stavnsholtskolen," siger Jesper B. Korndal, der synes, det er sjovt at undervise.

"Jeg bliver ikke rig af at skrive digte. Men det er det, der er min ild i maven. Men jeg har ikke den der vilde forestilling om et bohemeliv, hvor jeg går sulten i seng længere. Det hørte måske mere til 20'erne. Jeg kan godt lide at undervise, og jeg får også at vide, at jeg er god til det. Jeg plejer at sige til de unge mennesker, at der ikke er så mange regler i skrivning, og jeg har i og med, at jeg har skrevet digte i mange år også noget at byde ind med. Det er et felt, hvor jeg er hjemme, jeg underviser i," siger han.

Næste skoleår står den på et længerevarende forløb på Hørsholms Ungdomsskole, der skal munde ud i en bog med elevernes digte om Hørsholm.

Næste projekt for Jesper B. Korndal bliver et samarbejde med fotograf Martin Dybdal, der har taget en lang række billeder af søerne i København. Jesper B. Korndal er ved at skrive digte til fotografierne, og det hele skal munde ud i en 'coffeetable book' med billeder og poesi af- og om søerne.

"Det er noget helt nyt for mig at arbejde på den måde. Jeg plejer jo at være mig selv, men det er et sjovt projekt," siger Jesper B. Korndal, der også fortæller, at fotobogen udkommer næste år.

"Doo Wop" udkommer senere i juli måned.