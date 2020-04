Farum-virksomhed solgt - og flytter fem kilometer

Farum-virksomheden HH Specialtryk A/S er solgt til Limo Labels A/S.

"Efter 31 sjove, udfordrende og arbejdsomme år, er det tid at give stafetten videre. Jeg har derfor pr. 1. maj 2020 solgt min virksomhed HH Specialtryk A/S til Limo Labels A/S," skriver indehaver Claus la Cour i en pressemeddelelse.