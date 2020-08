Emilie og Julie er med, når der samles ind mod sclerose i september. Privatfoto

Farum tager kampen op mod sclerose

Anden søndag i september er der indsamling for at bekæmpe sclerose

Tusindvis af frivillige mødes 13. september for at gå dør til dør, når Scleroseforeningens årlige landsdækkende indsamling løber af stablen. Det gælder også i Farum.

"Scleroseindsamlingen samler ind for at støtte forskningen i sclerose. Hvert år støtter Scleroseforeningen den danske scleroseforskning, så vi kan komme tættere på en verden uden sclerose. Det er den forskning, vi samler ind til, når vi stemmer dørklokker den anden søndag i september," skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Mere end 16.000 danskere lever med sygdommen, og hvert år får omkring 650 nye stillet diagnosen. Sclerose er en kronisk sygdom, og langt de fleste, der får diagnosen, er mellem 20 og 40 år.

"Sygdommen angriber centralnervesystemet, og for nogle er sygdommen pludselig og aggressiv, hvor den for andre udvikler sig langsomt og gradvist over mange år. Sclerose kan ikke helbredes, men forskningen gør hver dag fremskridt, og derfor må den ikke gå i stå. Hver krone, der bliver samlet ind til forskningen til Scleroseindsamlingen kan derfor være med til at gøre en kæmpe forskel for tusindvis af mennesker," skriver foreningen videre.

Søger indsamlere

Scleroseforeningen har flere hundrede frivillige indsamlingsledere i hele landet, der vil være med til at gøre en indsats i deres lokalområde til Scleroseindsamlingen. Indsamlingslederne står blandt andet for at optælle de indsamlede beløb fra hver indsamler på indsamlingsdagen. I Farum er Charlotte Bak indsamlingsleder.

Charlotte Bak arbejder til daglig inden for sundhed, og har valgt at være indsamlingsleder i Farum, fordi hendes datter, Julie Bak Østergaard, hver dag lever med sclerose. I oktober sidste år stod Charlotte Bak for at arrangere "Bank Sclerose" sammen med familie og venner på Ellegården i Farum. Desværre bliver dette ikke muligt på grund af coronasmittefaren i år.

"Men vi håber på det kan lade sig gøre til foråret 2021," konstaterer hun.

Mor og datter har sygdommen inde på livet, men også datterens veninde Emilie Ørneborg Pelle fik desværre sidste år også fik konstateret sclerose. Så hun går også med den 13. september.

"Vi bakker vi op om scleroseindsamlingen , så vi kan komme tættere på en verden uden sclerose," siger Charlotte Bak.

"Vi er fast besluttede på at ville gøre en forskel. En forskel for Julie, Emilie og for alle andre sclerose-patienter. Derfor bakker vi op om scleroseindsamlingen, så vi kan komme tættere på en verden uden sclerose," siger Charlotte Bak.

Hvis du har lyst til at være en del af scleroseindsamlingen og hjælpe os den 13. september, kan man melde sig som indsamler og vælg din indsamlingsrute her: www.sammenmodsclerose.dk.

"Så er du med til at gøre en forskel for de over 16.000 danskere, der lever med sclerose," står der i pressemeddelelsen

