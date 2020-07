Farum ramt af tre indbrud

Tre villaer i Farum har været udsat for indbrud i perioden fra den 3.-12. juli. I det ene tilfælde på Vitus Beringsvej kom tyven(e) ind ved at knuse en rude med en sten, og et kosteskaft blev brugt til at åbne hasper med. Fra villaen blev der stjålet kontanter.

På Lærkevangen i Farum blev en rude ind til et kontor afmonteret, og der blev stjålet smykker. På Lærkevangen var det i stedet soveværelsesvinduet, der blev brudt op, og her er der ikke overblik over de stjålne genstande.