Farum Lilleskole splittede byrådet

Med mindst muligt flertal i byrådet, bliver Farum Lilleskole igen bedt om at pege på en ny, mulig placering

Furesø Avis - 02. juni 2020 kl. 16:33 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farum Lilleskole må igen komme med et forslag til en placering af skolen efter seneste byrådsmøde. Skolen havde i marts måned søgt om lov til at bygge skole på en grund på Flagsøvej, og det skulle byrådet diskutere i sidste uge, efter de borgerlige partier havde begæret sagen i byrådet.

En lang diskussion endte med, at et flertal på 11 mod ni (Enhedslisten undlod at stemme) nu opfordrer forvaltningen til at bede skolen om at komme med et forslag til en ny placering. Ønsket om at bygge skole på Flagsøvej kræver, at området bliver ændret til byzone, og at der kommer en ændring i kommuneplanen og en ny lokalplan. Det fik socialdemokraterne til at stejle.

"Vi er bekymrede"

"Vi er bekymrede for, at dette byggeri kommer il at brede sig. Det er en glidebane, og vi mener også, at trafikken bliver problematisk. Men vi er villige til at gå i dialog," sagde Lene Bang (S) blandt andet i debatten.

I ansøgningen skriver skolen, at den med tiden vil vokse til maksimalt 180 elever.

Inden byrådsmødet stod det klart, at det radikale byrådsmedlem Tine Hessner ville sidde med en afgørende stemme.

"Jeg går ind for en placering tæt på nordbyen i Farum. Men den foreslåede placering er rigtig dårlig af mange grunde," sagde Tine Hessner og nævnte også riskioen for for stor udbygning i området samt de trafikale udfordringer.

"Tag ja-hatten på" Det Konservative Folkepartis Egil Hulgaard havde begæret sagen i byrådet.

"Jeg synes, at socialdemokraterne skal tage ja-hatten på i denne sag. Det er svært at finde en stor, tom grund tæt på naturen i byzone. Vi synes, at vi skal bakke lilleskolen op politisk," sagde han blandt andet.

Liberal Alliances Ole Holleufer mente, at der var tale om "ren ideologi".

"Hvis der havde været tale om almennyttige boliger, er jeg sikker på, at sagen ville have set helt anderledes ud. Men når der er tale om et privat initiativ, så er sagen en anden," sagde han blandt andet.

Efter to ændringsforslag fra Enhedslistens Øjvind Vilsholm, der blandt andet gik på, at skolebyggeriet skulle have en anden placering, og at der ikke kunne bygges parcelhuse på et senere tidspunkt i området, stemte et flertal det tredje igennem: At forvaltningen nu skal kontakte lilleskolen for at undersøge mulighederne for en alternativ placering.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre udtalte i en mindretalsudtalelse, at beslutningen "lægger unødige begrænsninger ind for udviklingen af lilleskolen og ikke sikrer en hurtig sagsbehandling."