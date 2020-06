Farum Kulturhus' Oda fylder 90 år

"Hun er- og har været et kæmpe aktiv for Farum Kulturhus. Hun har stået for depoter og indkøb, som er de lidt mere usynlige ting, og hun har også hjulpet borgere, der har haft brug for hjælp. Vi har haft et et fantastisk partnerskab," siger Zanne Jahn.