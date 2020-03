Farum Jazzklub aflyser koncert

aflyst Den 3. april skulle der have været koncert på Ellegården i Farum Jazzklubs regi - men coronasituationen gør nu, at koncerten er aflyst.

Miss Melissa & Her Soulknights skulle have optrådt, skriver klubben i en mail. Arrangørerne forsøger nu at få bandet på plakaten til næste sæson i stedet, står der.