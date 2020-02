Fare for tilskuere og spillere: FC Nordsjælland må vente med forårspremiere på grund af vind

fodbold Klokken 14 søndag skulle FC Nordsjælland have taget imod AC Horsens i årtiets første superligakamp. Men vind gør, at kampens dommer og sikkerhedschefen i klubben valgte at aflyse kampen.

"Dagens 3F Superligakamp mellem FCN og AC Horsens er desværre aflyst pga. vindforholdene i Farum. Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for at skilte på stadion kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikums sikkerhed," skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside.