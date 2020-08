Se billedserie Belægningen på den nye cykelpark er "spild af penge," mener Mads Melchiorsen, der ikke vil have sin tre-årige søn med ned på banen længere. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Far til tre-årig om ny cykelpark: Det er knald i pæren at vælge den belægning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far til tre-årig om ny cykelpark: Det er knald i pæren at vælge den belægning

Furesø Avis - 13. august 2020 kl. 13:15 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

cykling I begyndelsen var der lagt en grundasfalt på banerne i den nye cykelpark Krogvadparken lige ved Farum Hovedgade. Men nu er der lagt løse sten på banerne, og det gør, at parken ikke længere er en attraktion for Mads Melchiorsen fra Farum, der bor to minutter væk fra banen. Forleden havde han sin tre-årige søn med på banen

"Han var på sin løbecykel, og de løse sten gjorde, at han faldt og slog sig," siger Mads Melchiorsen.

Sønnen slog sig dog ikke alvorligt, men ved samme lejlighed mødte Mads Melchiorsen en mor ved banen, der også havde et barn, der var væltet. Sidenhen har han talt med flere forældre.

"Ingen af dem har lyst til at sende deres børn ned til den bane, og jeg har ikke hørt om nogen, der ikke har prøvet at vælte dernede. Det, der ærger mig mest, er, at funktionaliteten på banen gør, at den er spild af penge. Det her var noget, der skulle have været godt, og nu bliver det det modsatte. Vi er holdt op med at bruge cykelparken," siger Mads Melchiorsen.

På skilte nede ved banen kan man læse, at de løse sten skal "smelte" ned i banen i løbet af august, hvorefter de overskydende sten fjernes. Resultatet er ifølge kommunen en overflade uden løse sten.

Cykler kan godt - løbehjul kan ikke

Den endelige overflade bliver lidt mere ru end den sorte asfalt, men fast, slidstærk og rigtig fin til løbehjul og cykler," står der på skiltet.

Men den køber Mads Melchiorsen ikke.

"Jeg arbejder selv i entreprænørbranchen, så jeg synes, at jeg kan tillade mig at kalde det et dumt valg. Cykler kan godt køre på det, men overfladen bliver ikke god til løbehjul. Derudover så falder man og slår sig mere på denne her type overflade," siger han.

"Asfalt er at foretrække til hver en tid," mener han.

Han har været i kontakt med Furesø Kommune, der har fortalt ham, at overfladen er valgt for at give parken det rigtige udtryk.