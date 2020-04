Faldne piloter blev mindet på årsdag

Dermed var det også 80 år siden, at de to piloter Vilhelm Godtfredsen og Gustav Brodersen blev skudt ned og dræbt af den tyske besættelsesmagt over Flyvestation Værløse, og det blev markeret i lidt mindre grad, end det egentlig var meningen. Egentlig var tanken et større arrangement. På 75 årsdagen for fem år siden, var der overflyvning over flyvestationen og deltagelse fra regeringen. På grund af coronasituationen var det hele droslet ned - men markeret blev det. Repræsentanter fra byrådet var til stede, og der blev lagt en krans ved mindesmærket for de to faldne piloter.