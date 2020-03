Se billedserie Målet for Center for Dagtilbud og Skole er at komme ned på maks fem procent fravær. Se fraværstallene i billedserien. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fald i Furesø: Lærere og pædagoger tager færre sygedage

I syv ud af de otte kommunale centre er sygefraværet steget i 2019. Kun i Center for Dagtilbud og Skole er fraværet faldet, og derfor falder det samlede fravær i Furesø

I Furesø Kommune er sygefraværet det seneste år faldet fra 5,2 til 5,1 procent for alle de kommunale medarbejdere. Tallene viser dog, at fraværet er steget i syv ud af otte af kommunens centre, mens det kun er faldet i Center for Dagtilbud og Skole fra 5,8 til 5,1 procent. Det er til gengæld det største af kommunens centre, og derfor ender det samlede sygefravær med et lille fald i forhold til 2018.

Centerchef for Dagtilbud og Skole, Anna Fosdal, tror, at en stor del af forklaringen på faldet er en ændret struktur på området, hvor den enkelte leder i daginstitutionerne har fået mere indflydelse. I stedet for først at gå til en områdeleder kan lederen nu selv finde løsninger på for eksempel ændringer i sygefraværet.

"Vi er fantastisk glade for tallene. Der er blevet gjort en indsats på den enkelte institution, og det har haft stor betydning, at lederne har fået et større ledelsesrum lokalt," siger Anna Fosdal.

Taskforce Der er forskellige tilbud, som kommunens centre kan benytte sig af, for at få sygefraværet længere ned. Det gælder for eksempel hjælp fra en fastholdelseskonsulent, der især kan træde til, hvis der er tale om længerevarende sygdom.

"Især fastholdelseskonsulenten bliver brugt meget, og konsulenten ser på, hvad der kan gøres for at få medarbejderen tilbage," siger Anna Fosdal.

Derudover er der også taskforces, som tager rundt i de forskellige centre og institutioner, og i 2019 var taskforcen på besøg 11 steder i kommunen, hvor de var i dialog om, hvordan trivslen og nærværet kan øges.

"Jeg har hørt fra lederne, at det er rigtig godt," siger Anna Fosdal.

På vej mod målet Hun fortæller, at målet for Center for Dagtilbud og Skole er at komme ned på fem procents fravær om året, som er det samme som kommunens samlede mål.

"Vi arbejder koncentreret på at komme et stort stykke vej tættere på målet i 2020," siger hun.

Generelt i Furesø Kommune er der især i første halvdel af 2019 sket et fald i sygefraværet, mens det sidste halvår ligger over gennemsnittet, skriver forvaltningen i en orientering til økonomiudvalget. Furesø Kommune hævede sidste år deres målsætning om et sygefravær fra 4,5 til 5 procent om året, og dermed når kommunen ikke at opfylde deres nye målsætning. I løbet af de sidste fem år er det kommunale sygefravær steget fra 4,8 til 5,1.

Stress-sygemeldinger Det højeste sygefravær findes hos Center for Sundhed og Seniorliv, som i 2019 var steget fra 6 til 6,4 procent. Centret tæller især 200 medarbejdere i hjemmeplejen, og lederen af hjemmeplejen, Carina Holst-Christensen, fortæller, at fraværsprocenten for få år siden var oppe på omkring 9 procent.

"Vi har tidligere ligget meget højere, og vi har aldrig været under seks procent. Jeg synes, det er et rigtig flot resultat for denne branche, hvor medarbejderne er i kontakt med mange mennesker hele tiden, og bevæger sig meget rundt på gader og stræder," siger hun.

I hjemmeplejen arbejder de især hårdt på at undgå stresssygemeldinger, og hvis medarbejderne har været syge tre gange inden for en kort periode, bliver de kaldt ind til en samtale.

"Det handler om at nå dem tidligt. Samtalerne handler både om de trives på arbejdet og i privatlivet, og vi har ikke haft nogen stresssygemeldinger de sidste par år. Vi har nogle langtidsygemeldinger med alvorlig sygdom, men vores kortidsfravær er kun på 4,5 procent," siger Carina Holst-Christensen.

Sociale aktiviteter Hos hjemmeplejen i Furesø er de især opmærksomme på at skabe et godt socialt sammenhold, da det er en gruppe medarbejdere, der ofte er alene i løbet af dagen væk fra andre kolleger. Derfor har de lige fået tildelt midler til at tilbyde danseundervisning, og tidligere har medarbejderne kunne tilmelde sig yogahold.

"Det lyder måske lidt poppet, men det er vigtigt at have et tilhørsforhold til sin arbejdsplads," mener Carina Holst-Christensen.

De seneste to år har de i hjemmeplejen tilbudt influenza-vaccinationer, som omkring en tredjedel har valgt at tage imod. Det er på forsøgsbasis, og planen er, at det senere skal bredes ud til andre centre i kommunen. For Carina Holst-Christensen er målet at holde sig til en fraværsprocent på omkring 6 procent.

"Det er realistisk, men det kræver, at vi holder snuden i sporet," siger hun.