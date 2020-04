Mange dage i Furesø har der ikke været indbrud under corona-epidemien.

Fald: Nye tal viser 50 indbrud i første tre måneder

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldte indbrud i private hjem er faldet med 9 procent i Furesø for første kvartal sammenlignet med sidste år. Det er dog et mindre fald end på landsplan, hvor indbrudstallet er faldet med 16 procent i samme periode.

Coronaepidemien menes, at være en del af forklaringen, mener de hos Bo trygt, som blandt andet samarbejder med Furesø Kommune om at sænke antallet af indbrud. I Furesø var der i årets første tre måneder 50 indbrud, mens der sidste år i samme periode var 55 indbrud. Til sammenligning var der i 2018 100 indbrud i de første tre måneder, og der skete derfor et stort fald fra 2018 til 2019.