Fælles Elevråd blev overrasket med pris: I er super inspirerende

Der var lagt op til den helt store overraskelse, da Furesø Fælleselevråd fik overrakt prisen som 'Årets elevvenlige kommune'.

Det skete på Ungdomsskolen i Farum, hvor skoleeleverne holdt møde onsdag i sidste uge ved middagstid, som pludselig blev afbrudt af fire repræsentanter fra 'Danske Skoleelever' og borgmester Ole Bondo Christensen (S). Furesø var i forvejen nomineret sammen med fire andre kommuner.

"Vi har stået på sidelinjen og fulgt jeres arbejde, som har været super godt. Jeres samarbejde mellem kommunen og Fælleselevrådet har været super inspirerende, og det er et stort forbillede for resten af fællesrådene i Danmark. Grunden til, at vi har valgt jeres kommune er, at der er stor interesse for at høre elevernes mening i forhold til, hvad de synes om deres skoledag. Og så har I haft et fokus på ensomhed og lavet nogle interessegrupper. I har også haft store arrangementer med fokus på elevdemokrati og mangfoldighed," sagde Mathilde Juul Schmidt fra Danske Skoleelever. Hun er formand for Danske Skoleelevers lokalafdeling i Nordsjælland.

Fælleselevrådet består af repræsentanter fra skolernes elevråd i Furesø. De er blandt andet med til at afholde den årlige skolebyrådsdag, hvor repræsentanter fra skolernes 8. klasser sammen beslutter, hvordan de vil fordele 100.000 kroner af kommunens penge til forskellige projekter.

Masser at byde ind med 'Danske Skoleelever' overrakte prisen i glas og ramme, og havde taget to store lagkager med kommunens logo og titlen 'Årets elevvenlige kommune' skrevet på. Med til overrækkelsen var også borgmester Ole Bondo Christensen og udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse Henrik Poulsen (S), der begge holdte en kort tale.

"I har masser at byde ind med som helt unge mennesker. Selvom I ikke er blevet 18 år og kan stemme til de formelle valg, så har I masser af gode idéer, som vi skal tage med ind, når vi udvikler kommunen, for vi vil gerne være en ungevenlig kommune. I 2030 er vores mål i endnu højere grad at være et sted, man som ungt menneske vælger at blive boende, og hvor man forhåbentligt også kan tage en ungdomsuddannelse," sagde Ole Bondo Christensen.

Han roste også eleverne fokus på ensomhed og for at have øje for dem, der ikke har en stor stemme i den daglige debat.

"I må meget gerne sørge for, at den tradition vi har for at inddrage alle, er noget, vi bliver ved med her i kommunen. Det kommer fra jer, det er jer, der har fortjent prisen, og vi skal prøve at leve op til det," sluttede han.

Tager ansvar for skoleliv Udvalgsformand Henrik Poulsen understregede i sin tale, at selvom det er kommunen, der har vundet prisen, er det fælleselevrådet, der skal have æren.

"Vi laver rammerne, men det er jer, der udfylder dem. Vi gamle politikere får modspil og medspil. For mig er det afgørende den daglige involvering I har i det skoleliv, som I er en del af, og det ansvar I tager i hverdagens undervisning. Det skal I holde fast. Tak til jer for at prisen er faldet i Furesø Kommunes turban," sagde han.

Kommer med på råd Prisen vakte ikke mindst glæde hos Jonas Dong Nyborg Rasmussen, der siden sidste sommer har været formand for Furesø Fælleselevråd. Han går til daglig i 9. klasse på Lille Værløse Skole, hvor han også er med i elevrådet. Han nyder at være med til arbejdet i fælleselevrådet.

"Jeg har siddet i fælleselevrådet i snart to år, og det har været umådeligt spændende. Jeg har mange forskellige holdninger og idéer, men vi er mange der taler meget, så vi lærer også at lytte til hinanden," siger han og smiler.

Jonas Dong Nyborg Rasmussen er især glad for at blive taget med på råd af byrådspolitikerne, som netop også er en del af begrundelsen fra Danske Skolelever.

"En stor del af arbejdet handler om, at politikerne spørger om vores holdning. De har for eksempel spurgt os til råds til udvikling af en ny aula, og vi har fortalt, hvad vi syntes, der kunne forbedres. Det lyder lidt kliché, men jeg vil gerne være med til at gøre en forskel. Hvis tingene ikke fungerer godt i elevrådet på skolerne, kan vi i Fælleselevrådet være med til at forbedre det," siger han til Furesø Avis.