Få restaurationer søger om ekstra plads til udeservering

Efter genåbningen af landets restauranter og caféer den 18. maj meldte Furesø Kommune ud, at de ville lynbehandle ansøgninger om udeservering, samt at der kunne gives dispensation til ekstra udeservering.

Kommunen ville også se positivt på ansøgninger om at stille kommunale arealer til rådighed året ud, så cafeer og restauranter kan komme godt i gang oven på nedlukningen.