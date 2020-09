Få inspiration til strikkeprojekt

strik Hareskovby Medborgerforening inviterer mandag den 28. september til inspirationsaften til dig, der gerne vil have gang i strikkepindene. Det er på Hareskov Bibliotek kl. 19-21. Kom og få hjælp til at komme i gang med et enkelt strikkeprojekt, uanset om du er nybegynder eller allerede har erfaring med at strikke. Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm introducerer begyndervenlige strikkeprojekter og giver vejledninger. Medbring blot strikkepinde str 4 samt et nøgle garn. Arrangementet er gratis for medlemmer, og koster ellers 50 kroner. Tilmelding kan ske til Ida Øhrstrøm på idaoehrstroem@gmail.com. lmv