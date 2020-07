FCN's pokalvindere bliver fejret på rådhuset

"Kvindefodbolden i FC Nordsjælland har haft en imponerende udvikling de senere år. Nu har holdet vundet landspokalfinalen, og det skal selvfølgelig fejres med rådhuspandekager, som vi gjorde det, da mændene vandt pokalen for år tilbage. Det er rigtig godt, at piger i Furesø har rollemodeller i form af dygtige fodboldspillere på vores lokale hold. Det er en stærk opmuntring til at spille fodbold og blive en del af et stærkt fællesskab," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.