FCN sender også superligatruppen hjem

Klubben indkluderer dem i regeringens støtteordning

Furesø Avis - 25. marts 2020 kl. 12:30

I sidste uge sendte FCN Nordsjælland de fleste af medarbejderne hjem og fritog dem for arbejde, så klubben har mulighed for at få dækket en del af deres løn via regeringens støtteordning. Nu vælger fodboldklubben også at sende Superligatruppen hjem.

"FC Nordsjælland har tirsdag besluttet at føje spillerne i Superligatruppen til klubbens administration og akademi ved at fritage dem for arbejde og dermed kunne inkludere dem i ordningen omkring regeringens trepartsaftale. Behandlingsteam vil dog stadig være til spillernes rådighed, hvis spillerne under perioden får behov for fysisk eller mental sparring," skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ingen indtægter Der er nu kun en meget lille flok medarbejdere i nøglefunktioner samt halvdelen af klubbens ledelse på arbejde i FC Nordsjælland.

"Lige nu er usikkerheden den største trussel mod vores branche. Vi ved, at vi pt. ingen indtægter har, men vi stadig har alle udgifterne, hvis ikke vi afskediger mennesker og medarbejdere, som fortjener bedre. Det vi ikke ved, er hvordan og hvornår transfermarkedet kommer i gang igen, om vi får de penge andre klubber i udlandet skylder os, hvornår vi kan spille fodboldkampe igen, om der må komme tilskuere på stadion, hvilken indflydelse det her får på sponsorsiden osv. Derfor føler vi, at det vil være uansvarligt overfor alle vores ansatte, og deres familier, ikke at benytte os af denne mulighed, når nu både Spillerforeningen og vores egen brancheorganisation har sagt god for modellen." siger administrerende direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen.