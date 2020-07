Der må nu være flere tilskuere på stadion. Dette billede er fra før corona-nedlukningen. Foto: Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

FCN åbner op for flere tilskuere

Nye retningslinjer betyder, at superligaklubber må have flere tilskuere. I Farum er tallet hævet fra 300 til 1.600 tilskuere

Der er nu åbnet op for flere tilskuere på stadion til superligakampene. Det blev besluttet i sidste uge, og hos FC Nordsjælland betød det, at der var plads til 1.600 tilskuere til søndagens kamp mod FC Midtjylland.

"Vi har fået nogle meget omfangsrige retningslinjer fra Nordsjællands Politi og fra sundhedsmyndighederne. Alle tilskuere skal nærmest fra de sætter bilen, hjælpes og gebærdes på plads. Fordi det er sket på så kort tid, har vi valgt kun at åbne to af de fire tribuner, så vi har fuldstændig styr på alle ting," siger administrerende direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen, til Furesø Avis.

Åbner stille op Right to Dream Park kan normalt huse 9.800 siddende tilskuere og 500 stående, og selvom der ifølge de nye retningslinjer må komme omkring 3.500 tilskuere ind på stadion, er de startet med kun 1.600. Der er ikke adgang for udeholdets tilhængere, og der er kun siddepladser. Sådan er reglerne for alle superligaklubber.

"Vi vil ikke bruge makskapaciteten, da vi ikke kan få personale nok. Rent økonomisk er det ikke en givtig forretning med så få tilskuere og så meget ekstra personale, men det er endnu et skridt til at åbne Danmark op," siger Søren Kristensen.

Surrealistisk Efter søndagens kamp mod FC Midtjylland, som FC Nordsjælland endte med at tabe 0-1, er der to hjemmekampe tilbage. Før de nye retningslinjer var det kun tilladt at have 300 tilskuere på stadion, som hos FC Nordsjælland blev delt mellem sponsorer og sæsonkort-holdere. Søren Kristensen kalder de tidligere kampe, hvor der ikke engang måtte være 300 tilskuere, for en surrealistisk oplevelse.

"Vi havde en kamp hjemme mod Brøndby og en ude mod Silkeborg. Det var en underlig oplevelse, for stemningen er en del af produktet. Bare det at få 300 tilskuere ind har virkelig hjulpet," siger han.

Næste sæson Søren Kristensen fortæller, at de måske åbner op for flere tilskuere til næste kamp, men det kommer an på efterspørgslen. Først og fremmest er målet at overholde politiet og myndighedernes retningslinjer, så der forhåbentligt kan åbnes mere op efter sommerferien.

"Det er vigtigt at bevise, at vi kan holde os til myndighedernes anbefalinger. Måske kan vi starte næste sæson op med fuld kapacitet, så vi ikke får en for langvarig negativ effekt," siger han.