Midtjyllands Anders Dreyer runder FC Nordsjællands Mikkel Rygaard under 3F Superliga-kampen mellem de to hold søndag Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

FC Nordsjællands træner: Med den præstation kommer vi bestemt ikke til at vinde bronze

FC Nordsjælland er stærke nok til at vinde bronzemedaljer i denne sæsons superliga. Sådan lød det inden søndagens kamp mod topholdet FC Midtjylland i Right to Dream Park. Men efter kampen kunne nordsjællænderne se sig overmatchet, som blev tabt med et enkelt mål.

Cheftræneren har stadig troen, men det bliver ikke med en præstation som mod midtjyderne, at holdet fra Farum kommer til at vinde bronze, lød vurderingen.

Op i højere gear

"Vi kommer til at træne det samme, som vi gør normalt, men vi skal op i højere gear, hvis vi skal gøre os gældende i bronzekampen. Det gælder både spillet med og uden bold. I dag var vi ikke hurtige nok til at spille os ud af deres pres, og når vi endelig får bolden ud af presset, så mangler vi kvalitet på fløjen. Midtjylland kommer med den kvalitet og den fysiske styrke og pres, som de gør, og det gør, at det kommer til at gå lige hurtigt nok. Vi kommer til at smide bolden, fordi vi er lidt mere pressede end sædvanligt," siger Flemming Pedersen.