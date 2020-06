FC Nordsjællands cheftræner: Vi er stærke nok til at vinde bronze

For fjerde år i træk er FC Nordsjælland i superligaens mesterskabsspil, og træner Flemming Pedersen mener, at holdet skal gå efter medaljer

FC Nordsjælland er sikker på at ende i top seks i superligaen, og dermed ender holdet for fjerde år i træk i det eftertragtede mesterskabsspil, hvor der både er medaljer at spille om, men hvor man også er sikker på ikke at rykke ned.

Cheftræner Flemming Pedersen siger til FC Nordsjællands hjemmeside, at han mener, at man skal stræbe efter bronzemedaljerne i denne sæson.

Træneren giver også holdet et klap på skulderen for både det sportslige resultat og arbejdet med talentudviklingen.

"Selvom vi sælger vores bedste spillere år efter år, så beviser det bare, at de næste spillere i rækken, der kommer fra vores to akademier, altid er klar til at gå ind og levere varen. Og det er den bedste følelse ved endnu engang at være i top-6. Det gør alle i klubben stolte og glade, fordi det er det, vi lever for: At udvikle ungdommen," siger Flemming Pedersen.