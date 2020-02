FC Nordsjællands anfører inden forårspremiere: Ingen tvivl om, at vi skal med i mesterskabsspillet

Superligaholdet FC Nordsjælland melder i en pressemeddelelse om en "lang og vellykket" opstart, inden holdet søndag den 16. februar åbner forårssæsonen mod AC Horsens på hjemmebane. Med seks kampe tilbage i grundspillet i Superligaen er målet klart for anfører Nicolai Larsen.

"Første delmål er selvfølgelig top seks. Det delmål deler vi jo stort set med 11 andre hold, da det vel kun er FC Midtjylland og FC København, der føler sig sikre. Men vi skal med i det mesterskabsspil, det er klart. Derfor er de første seks forårskampe ekstremt vigtige," siger han i pressemeddelelsen.

Optakten og vinterpausen har været brugt til en tur til Ghana og træningslejr i Alicante i Spanien. Efter Horsenskampen venter endnu en hjemmebanekamp mod SønderjyskE søndag den 23. februar. Og anføreren ser en fordel i, at de første to kampe i foråret er på hjemmebane.

"Jeg synes, vi har været rigtig gode på hjemmebane. Det er et sted, vi føler os hjemme. Selvfølgelig. Men jeg ved også, at der er mange modstandere, som frygter at møde os i Farum. Derfor er jeg er også sikker på, at det kommer til at få en betydning. Det bliver en god start. Vi er i hvert fald knaldhamrende klar," siger Nicolai Larsen i pressemeddelelsen.