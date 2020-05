FC Nordsjælland-træner inden genstart i superligaen: Vi har manglet forløsningen

Og assistenttræner Frank Hjortebjerg lægger i en artikel på fcn.dk ikke skjul på sin begejstring over at skulle igang igen.

"Personligt har jeg savnet at forløse denne her kreative proces, som man holder så meget af. Vi går hver dag på træningsbanen, hvor vi skruer på knapper og udvikler mennesker, men vi har manglet at se denne her forløsning i weekenden. Så jeg glæder mig helt sikkert til, at jeg igen skal se resultater og konkrete handlinger," siger han til fcn.dk.