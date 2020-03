FC Nordsjælland sender alle ansatte hjem med løn

"Af hensyn til regeringens nyeste forbud og anbefalinger, klubbens fremtid, og de ansattes arbejdspladser, har FC Nordsjælland dags dato meddelt ansatte i klubben – med undtagelse af meget få nøglemedarbejdere og Superliga truppen – at de skal indstille al arbejde og blive hjemme til situationen er ændret," står der i pressemeddelelsen.

I FC Nordsjælland har de netop meldt ud, at de sender alle ansatte hjem, bortset fra meget få nøglemedarbejdere samt Superliga-truppen. Det sker efter med støtte fra regeringens tredjeparts-ordning, som betyder, at de ansatte får udbetalt fuld løn, og kan vende tilbage til deres arbejde, når situationen har ændret sig til det bedre.

Vi ved endnu ikke, hvor længe dette vil være nødvendigt. Men som det ser ud nu, vil det finde sted indtil myndighederne og regeringen ændrer på deres vurdering af situationen i vores land, hvorefter vi med glæde vil kalde vores ansatte tilbage til klubben. Vores intention og forhåbning er stadig at kunne spille denne sæson færdig og dette arbejder vi for sammen med de relevante interessenter," siger direktør Søren Kristensen.

I denne situation har vi derfor besluttet at søge regeringens trepartsordning, hvor vores ansatte får fuldstændig fri fra arbejde, og skal blive hjemme, men til gengæld kan vi garantere for deres løn og arbejdsplads fremadrettet, som det ser ud nu. En garanti vi ikke ville kunne give uden denne beslutning.

"Vi vil først og fremmest sikre vores ansattes arbejdspladser og fremtid samt en bæredygtig klub for vores fans, sponsorer og samarbejdspartnere. Indtil nu har vores ansatte alle arbejdet hjemmefra ud fra regeringens og myndighedernes anbefaling. Anbefalinger der i går, fuldt forståeligt, blev yderligere eskaleret og nu giver endnu større begrænsninger i vores alles dagligdag.

Hjemsendelsen sker både af hensyn til de ansatte og deres familiers, men også for at sikre klubbens fremtid og bæredygtighed.

Økonomisk usikkerhed

Der er mange økonomiske usikkerheder i fodboldklubben lige nu, blandt andet om TV-penge.

"Arbejdspladserne i FCN er truede, hvis ikke vi udviser ansvarlighed og rettidig omhu, fordi vi ikke kan kontrollere den indflydelse krisen har på vores omgivelser. Vores model er f.eks. meget afhængig af vores evne til at udvikle og sælge dygtige fodboldspillere. Men langt de fleste af de penge, vi har solgt spillere for det seneste år, er lige nu tilgodehavende i lande, som er endnu hårdere ramt af krisen, end vi er i Danmark. Der er også usikkerhed om TV-penge, så længe vi ikke er i stand til at spille kampe, usikkerhed om præmiepenge osv," siger Søren Kristensen i pressemeddelelsen.