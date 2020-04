Hvis den nye lokalplan bliver vedtaget får FC Nordsjælland løst nogle af deres udfordringer. Det er dog stadig uvist, hvor en kommende dome skal ligge. Foto: Jens Berg Thomsen

FC Nordsjælland opgiver udskældt sportshal - for nu

Byrådet har sendt et forslag til ny en lokalplan i høring. Den lægger op til nye kunstgræsbaner, flere parkeringspladser men ingen indendørs træningshal, som naboerne til FC Nordsjælland var meget imod

Furesø Avis - 18. april 2020

FC Nordsjælland meldte i slutningen af 2019 ud, at de vil flytte både fodboldakademiet og administration til Hillerød, hvor der skal bygges nye faciliteter. Begrænsning på både plads og faciliteter er ifølge FC Nordsjælland nogle af deres største udfordringer i Farum, og nogle af dem forsøger et forslag til en ny lokalplan nu at komme i møde. Forslaget er sendt til høring efter det seneste byrådsmøde, hvor alle partier undtagen Enhedslisten stemte for.

Parkeringspladser I forslaget vil stadionbygningen kunne bruges til undervisningslokaler og kollegieboliger i stedet for hotel, og der gives mulighed for at bygge mindre bygninger, som for eksempel stadepladser og skure. Derudover kommer der to nye kunstgræsbaner, som FC Nordsjælland selv betaler. Der bliver også åbnet op for at skabe flere parkeringspladser.

"Vi har fra konservativ side efterspurgt konkrete løsninger af parkeringsudfordringerne. Parkeringsområderne bliver optimeret, så der kan holde flere biler, ligesom kommunen arbejder på at få flere parkeringspladser uden for lokalplanområdet, men tæt på stadion," siger formand for udvalget for byudvikling og bolig, Egil F. Hulgaard (K).

En dome på sigt Det store spørgsmål var dog, om der skulle bygges en 20 meter høj dome, som er en indendørs træningshal, der er et fast krav til alle superligaklubber. En mulig dome rejste til forhøringen sidste forår store protester blandt naboerne, som indgav mange høringssvar, hvor de gjorde klart, at det ville være uacceptabelt. Domen er nu skudt til hjørne, fortæller administrerende direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen.

"Der har været to primære knaster i forhold til beboerne og politikere. Det ene var en dome, og den anden var parkering. Vi ville gerne have en dome, men det er ikke det smarteste at trumfe igennem i lyset af, at vi flytter akademi og administration til Hillerød. Men på sigt skal vi have en dome," siger han.

Naboprotester Formand for udvalget for byudvikling og bolig, Egil F. Hulgaard (K), håber i stedet, at DBU vil droppe deres krav om, at en superligaklub skal have en dome.

"Vi har prøvet at komme FC Nordsjælland i møde på nogle af deres udfordringer. I forhold til en dome var der højlydte naboprotester, og det forstår jeg godt. Jeg har et lønligt håb om, at DBU vil bløde op for deres licenskrav, for det er fuldstændig tosset, hvis vi skal bygge mere kapacitet, end der er behov for. En dome er ikke længere på tegneplanen i lokalplanen, og hvis den skal blive en realitet, skal der vedtages en ny lokalplan," siger han.

Konkurrencedygtig Søren Kristensen tror dog ikke, at det er realistisk, at kravet bliver fjernet, nærmere tværtimod, men om en kommende dome skal ligge i Farum er ikke sikkert. I øjeblikket bruger spillerne i stedet faciliteter i Ballerup som erstatning.

"Om det bliver i Farum, Hillerød eller et andet sted, ved jeg ikke. Det er et ufravigeligt krav, så det er en nødløsning lige nu. Jeg tror ikke på, at kravene bliver slækket til en dome, for jeg ser kun flere krav til faciliteter og på andre fronter. Det synes jeg er ok, for vi skal være dygtigere for at være konkurrencedygtige i forhold til udlandet, så vi kan trække de bedste talenter til, og der er faciliteter afgørende," siger han.

Søren Kristensen understreger flere gange, at der i øjeblikket er en positiv dialog med kommunens politikere og embedsfolk, og han glæder sig over de to nye kunstgræsbaner, som skal etableres.

"Jeg tror, at vi kan finde ud af tingene i god ro og fordragelighed. Derfor har vi ladet en dome ligge for nuværende, for lige nu er en kunstgræsbane vigtigere for os og for Farum Boldklub, så det er et godt kompromis. Jeg er også rigtig glad for, at vi nu kan konvertere hotelværelser til kollegieværelser, så vores spillere kan bo her," siger han.