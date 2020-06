FC Nordsjælland knælede som hilsen til afdøde George Floyd

Da både FC Nordsjællands- og FC Midtjyllands spillere var kommet på banen til søndagens superligakamp på Right to Dream Park, knælede de 22 spillere som en hilsen til amerikaneren George Floyd. Floyd døde for et par uger siden i politiets varetægt under en anholdelse.