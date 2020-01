FC Nordsjælland beder om møde med Hillerød Kommune og DBU

FC Nordsjælland har bedt Hillerød Kommune og Dansk Boldspil Union om et fælles møde. Hillerød og FC Nordsjælland ønsker, som tidligere skrevet i Furesø Avis, i fællesskab at bygge en fodboldpark med stadion, træningsfaciliteter og plads til superligaholdets administration, og mødet skal nu krydres med en udmelding fra DBU om, at unionen ønsker at bygge et nyt nationalt stadion med plads til mindst 50.000 tilskuere, et nyt hovedkarter til DBU og et træningscenter til landsholdet, skriver Furesø Avis' søsteravis, Hillerød Posten.

Over for Furesø Avis bekræfter kommunikationschef Christian Wolny, at FC Nordsjælland har foranlediget det kommende møde mellem de tre parter. Over for Hillerød Posten siger borgmester Kirsten Jensen (S), at der ikke er fastlagt dato i skrivende stund, men at mødet er et ønske fra FC Nordsjælland.

Til Hillerød Posten siger seniorkonsulent i DBU med ansvar for samarbejde med kommuner Metin Dincer, at boldspilunionen er ved at sondere terænet.

"Vi er langt fra spadestik, kontrakter og håndtryk, og det er en kompliceret proces. Om alle tre ting (DBU's træningscenter, hovedkvarter og stadion, red.) kan være samme sted eller fordelt, er vi ikke afklaret med, da det er på tankeplan lige nu. Vi har henvendt os til en række kommuner, og nogle kommuner har henvendt sig til os for at høre nærmere," siger Metin Dincer.

Om FC Nordsjællands ønsker om at flytte akademi og administration til Hillerød indgår i ligningen, ved Metin Dincer ikke, men det afvises heller ikke.

"Jeg ved ikke, hvor modent FC Nordsjællands projekt er, og vores projekt er i sin spæde start, og derfor er det ikke konkretiseret særlig meget. Men jo flere kræfter, der er interesseret i at lave noget, der kunne skabe en synergi-effekt – om det er en stor klub, en kommune eller private aktører – det kunne da give mening. Men det er meget at spå om, hvad der kan komme ud af sådan en overvejelse, da det er meget spædt," siger han.

"Man kan sige, at i dag spiller herrelandsholdet i parken, hvor FCK har hjemmebane. Det er ikke utænkeligt, at man kan dele stadion med en større klub, men det er alt for tidligt at spå om,” siger Metin Dincer.

Den 19. december meldte FC Nordsjælland ud på sin hjemmeside, at superligaholdets hjemmebane også fremover ligger i Farum.

jbt