Indehaver Birger Kjærbye ved cykeludlejningen i Hareskoven, hvor butikken i øjeblikket er lukket af for kunderne, og alle cyklerne er kommet udenfor. Foto: MTB-Tours

Eventcenter overlever på cykeludlejning: Vi lever og trækker vejret

Der er kommet gang i udlejning af mountainbikes, kan de mærke hos MTB-Tours i Hareskoven. Hos ABFys og Sportsklinik i Værløse rykker de snart træning og konsultation udendørs

Furesø Avis - 16. april 2020 kl. 11:00 Af Louise Mørch Vilster

Når al fysisk kontakt i øjeblikket er suspenderet, er det en svær tid at være fysioterapeut i. Hos ABFys og Sportsklinik i Værløse har de derfor været nødt til at lukke ned for de almindelige konsultationer, og i stedet forsøger de sig med online konsultationer. Dem har de indtil videre holdt tre af, siden Danmark lukkede ned.

"Folk har ikke helt vænnet sig til at have konsultation over Skype. De tror, at fysioterapi handler om massage, men det er meget mere. For selvom vi ikke kan have hænder på, kan vi godt lave en grundig undersøgelse alligevel.

Vi kan få folk til at bevæge sig, og vise hvor de har ondt, og hvis det for eksempel er i ryggen, kan vi give råd og vejledning og nogle øvelser. Så går det hurtigere, end hvis du bare venter," siger fysioterapeut Andreas Buus.

Træning udenfor Hos sportsklinikken og sundhedscentret er de også aktive med at inspirere til hjemmetræning, da de livetræner på Facebook tre gange om ugen. Det er øvelser, der alle kan laves hjemme på stuegulvet. Andreas Buus glæder sig dog til maj, hvor de igen kan få gang i holdtræniningen ved at rykke udendørs, og hvor de også kan have konsultationer udenfor.

"Vi har haft fat i coronalinjen, som sagde god for det, så længe det ikke er mere end ti personer. Det stiller nogle andre udfordringer at træne udendørs, men det er nødvendigt at tænke ud af boksen. Så længe der er to meter imellem os, kan det godt lade sig gøre," siger han.

Travlt med udlejning Hos MTB-Tours i Hareskoven har der været anderledes gang i forretningen, nu hvor mange familier søger mod skoven og oplevelser i naturen. Derfor har de for tiden travlt med at udleje mountainbikes. MTB-Tours har nu midlertidigt lukket butikken og har rykket alle cyklerne udenfor. Kunderne bliver bedt om at booke cyklerne hjemmefra, så der ikke er direkte kontakt, men de blot kan vise reservationen på mobiltelefonen. De har også lavet en udendørs kaffebar, der er blevet lidt af et tilløbsstykke, og som plejer at være gemt inde i butikken.

"Vores interaktion med kunderne er meget kort, men vi udlejer faktisk flere cykler, end vi plejer, da der er mange, der går og keder sig derhjemme," siger indehaver Birger Kjærbye.

Events er aflyst Det skal dog ikke lyde rosenrødt, for MTB-Tours har til gengæld fået aflyst deres mange ture med firmaer og turister, som normalt står for en stor del af omsætningen.

"I en normal hverdag er vi et eventcenter, men alt hvad der hedder turister, som vi satser meget på, er væk, og de store firmaevents er også væk. Vi har fået mange aflysninger, og det kan ikke opveje de ekstra udlejninger. Men vi lever og trækker vejret, og vi har det bedre end mange andre steder," siger Birger Kjærbye.