Erhvervsforening med opfordring i coronakrisen: Handl lokalt i alle brancher

"Det er en udfordrende tid, hvor alle kæmper for at holde gang i hjulene og skruen i vandet. Derfor er det vigtigere end nogensinde at handle lokalt, ikke bare i butikkerne, men i alle brancher og med hinanden. Det er imponerende at se, hvordan kreativiteten blomstrer. Nye teknologier flytter grænser for vores møder, arbejdsliv og handel - og nye ydelser opstår. Men skal mest muligt af det lokale erhvervsliv bevares, når Danmark genåbner, skal der mere til," siger formand Eva Vedel i en pressemeddelelse fra foreningen.

"Vi besluttede i bestyrelsen, at det bedste vi lige nu kan gøre for erhvervslivet i Furesø, er at udvide vores opfordring til at handle lokalt Alle kan bakke op om den lokale handel. Uanset om du køber online i eller gavekort til dine lokale favoritbutikker, bestiller take away-mad fra restauranter, caféer og delikatesseforretninger, vælger online møder hos lokale rådgivere, igangsætter hus- og haveprojekter med lokale håndværkere, køber dagligvarer lokalt, får repareret cyklen - eller bruger lokale leverandører i egen forretning. Der er rigtig mange muligheder, og det er altafgørende, at vi alle har fokus på at vælge den lokale handel til nu", siger formanden.