Enigt byråd fremrykker opgaver for mange millioner

Der skal nu sættes gang i projekter for 27,4 millioner kroner til byggebranchen, besluttede politikerne på et ekstraordinært byrådsmøde

Politikerne afholdte fredag eftermiddag et ekstraordinært byrådsmøde, da de skulle vedtage en række økonomiske tiltag, der kan hjælpe til at sætte gang i hjulene under coronakrisen. Det blev derfor vedtaget at fremrykke vedligeholdelses-, genopretnings og energiforbedringsopgaver for i alt 27,4 millioner kroner, så de i stedet for at vente til næste år, allerede kan sættes i gang i år.

Et enigt byråd bakkede op om indstillingen, og Lars Carstensen (K) foreslog også at tænke bredere, så der også kunne vedtages fremrykninger af opgaver for andre end byggebranchen.