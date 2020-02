Erhvervslivet i Furesø sparer 12 mio. kr. årligt i skat," gør Øjvind Vilsholm opmærksom på. Foto: Kenneth Løvholt

Enhedslisten til angreb på erhvervsaftale

Kommunen får for lidt ud af skattelettelser til erhvervslivet, mener partiet

Furesø Avis - 12. februar 2020 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens partnerskabsaftale med erhvervslivet er et skridt frem og to tilbage, mener Enhedslistens Øjvind Vilsholm.

"Trist" "Erhvervslivet lover at oprette flere fleksjob, og det er jeg helt enig i, vi skal have. Det er supervigtigt, at vi får flere arbejdspladser til de af vores borgere, der har nedsat arbejdsevne. Hurra for det! Men det er til gengæld meget trist, at partnerskabsaftalen nu lægger op til at reducere antallet af småjobs, som er rettet mod de af de af vores borgere, som er i fare for at blive ramt af 225-timersreglen," udtaler Øjvind Vilsholm i en pressemeddelelse.

Her henviser han til den regel, der betyder, at borgere på kontanthjælp, som har mindre end 225 timers arbejder om året, risikerer at miste deres kontanthjælp.

Samtidig er Øjvind Vilsholm ærgerlig over, at et flertal i byrådet de senere år har sænket virksomhedernes dækningsafgift fra 9,5 til 5 promille.

12 mio. kr. om året "Når et flertal i byrådet mener, at vi skal give virksomhederne skattelettelser svarende til 12 mio. kr. om året, så er det for mig at se helt afgørende, at vi får noget tilbage, som hjælper vores mest udsatte borgere," fortsætter han i pressemeddelelsen. jesl