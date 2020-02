Helle Vallentin fra Enhedslisten. PR-foto: Kenneth Løvholt

Enhedslisten er klar med bisidderkorps til udsatte borgere

Furesø Avis - 19. februar 2020 kl. 11:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når udsatte borgere er til samtale på jobcenteret kan der nogle gange være brug for ekstra støtte fra en uvildig person. Det mener de hos Enhedslisten i Furesø, som derfor har taget initiativ til et bisidderkorps, der kan bistå borgere i Furesø når de skal til møder på jobcentret.

"Der er rigtig mange borgere, der føler, at de ikke bliver hørt og ikke får den rigtige behandling til møder med sagsbehandlere i jobcentret. Det er især udsatte brogere, der ofte føler sig svigtet, og hvor deres forventninger ikke bliver mødt. De synes ikke, at de passer ned i de kasser, som de bliver sat i. Når man er på en overførselsindkomst - det være sig dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksydelse, eller uddannelseshjælp så kan man let føle sig trængt i det offentlige system. Det er der desværre en del, der oplever" siger Enhedslistens 1. suppleant til byrådet, Helle Vallentin, der er blandt initiativtagerne.

Løber stærkt Hun understreger dog, at hun ikke er ude efter medarbejderne i Jobcenter Furesø, som Helle Vallentin ved har meget travlt.

"Der er mange jobcentermedarbejdere, der løber super stærkt, men deres redskabskasse passer måske ikke til borgernes behov," siger hun.

Derfor mener hun, at en bisidder kan være en vigtig støtte.

"Bisidderen kan inden mødet sætte sig ind i sagen og drøfte forskellige muligheder med borgeren. Bisidderen kan støtte borgeren under selve mødet, og sidst men ikke mindst kan bisidderen efterfølgende evaluere samtalen med borgeren og hjælpe med eventuelle handlemuligheder, hvis borgeren ikke er enig i konklusionerne på mødet. Det kan for eksempel være en borger, der er syg, og er diagnosticeret hos praktiserende læge, men som bliver sendt i en arbejdsprøvning,som man ikke har chance for at gennemføre," forklarer Helle Vallentin.

En ven ved hånden Til møder med en sagsbehandler i kommunen er det altid muligt at tage en bisidder med, og indtil videre er der tre bisiddere i det nye korps i Furesø. Helle Vallentin mener, at hos nogle der har været på en ydelse længe, kan tilliden til ens egen formåen dale, jo længere tid der går. Hun peger på, at mange skammer sig over at være på offentlig forsørgelse, og derfor er det godt at have en ven ved hånden, som lover fuld diskretion og anonymitet.

Hun håber dog, at behovet for en bisidder ikke er alt for stort i Furesø, men peger på at reformen fra 2012, der skal begrænse adgangen til førtidspension har haft en stor betydning for de udsatte borgere.

"Det er blevet meget sværere at få førtidspension, og det er stort set umuligt, hvis man er under 40 år. I stedet tager folk imod ressource-forløb, for der er økonomien lidt bedre, da man ikke bliver ramt af 225-timers reglen og ikke er omfattet af kontanthjælpsloftet. Desværre er der rigtig mange i Furesø, der bliver ramt af det," siger hun.

Ønsker du en bisidder fra Enhedslisten, kan du ringe til Enhedslistens kontaktperson Allan If Jensen på tlf. 53 71 20 10. Du kan også sende en mail til furesoe@enhedslisten.dk