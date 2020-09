Fra venstre Allon Hein Sørensen, formand for Alternativet Furesø, Øjvind Vilsholm, byrådsmedlem for Enhedslisten og Jesper Dyhrberg, formand for SF Furesø. Foto: Allon Hein Sorensen

Enhedslisten, SF og Alternativet kommer med eget budgetudspil

De tre partier er især utilfredse med besparelser på ældre-og børneområdet

Furesø Avis - 24. september 2020 kl. 16:18 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten endte med at stå uden for næste års budgetaftale, som Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre nu har skrevet under på. Enhedslisten er i stedet gået sammen med SF og Alternativet om et fælles budgetudspil. Af de tre partier er det kun Enhedslisten, der er repræsenteret i byrådet.

"Mange års besparelser og effektiviseringer må stoppe. Det er hovedbudskabet fra Enhedslisten, Alternativet og SF. De tre partier har derfor lavet et fælles budgetudspil, som Enhedslisten stiller som forslag på onsdagens økonomiudvalgsmøde. Budgetforslaget tager stort set alle besparelser på børn, unge og ældre af bordet og derudover giver det plads til forbedringer på børne- og ældreområdet," står der i den fælles udtalelse.

Skattestigning De tre partier ønsker også besparelser på miljøområdet taget af bordet. Partierne håber, at en del af de ekstra midler til finansieringen kan skaffes gennem den forstående forhandling om Furesøaftalen. Men skulle det ikke lykkes at skaffe alle midler der, er partierne indstillet på, at en minimal skattestigning kan komme på tale. Det bliver dog tidligst fra 2022.

"Budgetudspillet fra Socialdemokraterne, konservative og radikale havde for mange besparelser på både miljø og velfærd. Vi har forhandlet med det tre partier, men er endnu ikke kommet i mål. Derfor kommer vi med at alternativt budgetforslag, som klart viser, at der er en anden vej for Furesø Kommune," siger Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm.

