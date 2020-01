En ny epoke er begyndt

En epoke er slut, og en ny er begyndt 1. januar, da Sjællandske Medier overtog udgivelsen af Furesø Avis, der indtil nu er udgivet af Politikens Lokalaviser.

Sjællandske Medier har et stort ønske om at videreføre Furesø Avis i dens nuværende form. Målet er, at læsere og kunder skal mærke mindst muligt til ejerskiftet.

Furesø Avis' medarbejdere vil således fortsat kunne kontaktes på deres nuværende telefonnumre, og de vil være at træffe på samme fysiske adresse som i dag. I første omgang fastholdes også avisens hovednummer og omstilling samt medarbejdernes og de forskellige afdelingers mailadresser. Vi orienterer her i spalterne og i avisens kolofon, når hovednummeret og mailadresserne ændres i løbet af nogle uger.

De mange, der ynder at læse deres lokale nyheder digitalt på furavis.dk og furesoe.lokalavisen.dk, vil fra 2. januar fortsat kunne gå ind via den hidtidige web-adresse, eller de kan tilgå nyhederne på sn.dk/furesoe. Uanset hvilken web-adresse der benyttes, lander man på sn.dk/alleroed, hvor Furesø Avis' journalister fremover lægger friske nyheder op til læserne dagen og aftenen igennem. Furesø Avis' nyheder vil være mærket med Furesø Avis' logo, så de vil være lette at finde på sitet, hvor man også kan læse lokale nyheder fra Frederiksborg Amts Avis. Disse vil alle bære Frederiksborg Amts Avis' logo.

Furesø Avis e-avis vil fra 2. januar være at finde på sn.dk/furesoe og i appen ”Sjællandske Medier aviser”. Man kan også bruge den hidtidige web-adresse til at finde e-avisen på sn.dk/furesoe.

Furesø Avis' annoncører vil fremover møde de samme sælgere som i dag, blot vil fakturaerne fra 2. januar blive fremsendt af Sjællandske Medier med de relevante faktureringsoplysninger.

Hvad angår fortrolige oplysninger, der er omfattet af GDPR-reglerne, vil de blive behandlet efter eksisterende lovgivning, idet kun de oplysninger, der er nødvendige for videreførelse af virksomheden overdrages. Disse overdrages i respekt for eksisterende lovgivning på området.

Sjællandske Medier ser frem til fremover at servicere kunder og læsere.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til den lokale markedsdirektør eller redaktør, hvis kontaktoplysninger fremgår af avisens kolofon, eller til Sjællandske Mediers direktion på mailen direktionen@sn.dk.





Politikens Lokalaviser og Sjællandske Medier